Güneyde LNG altyapılarının inşası için imzalar atıldı

Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi (ETİFA) ile “JV China Petroleum Pipeline Engineering Co. Ltd ile METRON S.A” şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyumunun, sıvılaştırılmış doğal faz tedarikine ilişkin sözleşmeye dün imza koyduklarını yazan Alithia gazetesi, bunun Güney Kıbrıs’taki en büyük enerji projelerinden biri olarak nitelendirildiğini kaydetti.

Sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin, sıvılaştırılmış doğal gazın depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesine ilişkin yüzer bir birim (FSRU), yüzer birimin bağlanması için bir iskele, iskele üzerinde bir boru hattı ve diğer yapıları içereceğine işaret eden gazete, projenin toplam değerinin 290 milyon Euro olarak hesaplandığını anımsattı.

LAKKOTRİPİS

Gazeteye göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise törende yaptığı konuşmada, imzaların atılmasıyla birlikte, uzun yıllardır gösterilen bir çabanın hayata geçirilmesine dair temellerin atıldığını dile getirdi. Lakkotripis, bunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in hükümet programındaki bir taahhüdünden ibaret olduğunu kaydetti.

Çabanın başarılı olduğunu çünkü sözleşmelerin, altyapıların inşa edilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedarik edilmesi sözleşmesi olarak ikiye ayrıldığını ifade eden Lakkotripis, önceki üç sürecin sözleşmelerin imzalanmasıyla sonuçlanmadığını ve bunun esas sebebinin de gereken çok az miktarlarda doğal gaz olduğunu belirtti.

Olumlu sonuca, iki sözleşmenin ayrılmasıyla birlikte, yaklaşım farklılığı sayesinde ulaşıldığını dile getiren Lakkotripis, bu şekilde bir yandan devlet altyapılarının düşük getiri oranına sahip olacaklarını, diğer yandan da doğal gaz tedariki çabasında, anlık teslimat (spot) ve sözleşmelerin kombinasyonu konusunda maksimum esneklik sağlandığına işaret etti.

Lakkotripis, ülkeye elektrik üretimi amacıyla doğal gaz tedarik edilmesinin, enerji arzının güvenceye alınması, ülkenin enerji harmanının farklılaşması ve elektrik piyasasındaki rekabetin ileriye götürülmesine dair planlamaların bir parçası olduğunu da dile getirdi. Lakkotripis, Rum Elektrik İdaresi AİK’in hesaplamalarına göre, elektrik üretiminde doğal gaz kullanılmasının, bugün kullanılan yakıtlara oranla, Güney Kıbrıs’ın çevreye bıraktığı izleri (sera gazı) yüzde 25-30 oranında azaltmasının beklendiğine de dikkat çekti.

Lakkotripis, AİK ile Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi’nin (DEFA) üzerinde çalıştığı senaryolara göre, 2022-2025 yıllarını kapsayan 4 yıllık dönem için, sıvı yakıtların kullanılmasına devam edilmesi senaryosu karşısında, elektrik üretiminin değişken maliyetinde yüzde 15 ile 25 arasında azalma olacağını da kaydetti.

DEFA’nın buna paralel olarak sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki sözleşmesiyle ilgili ikinci ihaleyi yönettiğini de belirten Lakkotripis, ihaleye 25 şirketin ilgi duyduğunu ve DEFA’nın 3-4 yıllık bir sözleşmeyle yaklaşık 0,6 milyar ayak küp doğal gaz ithal etmeye yöneldiğini belirtti.

Gazeteye göre, DEFA Başkanı Simion Kassianidis de açıklamasında, bahse konu sözleşmenin imzalanmasının, Güney Kıbrıs’ın temiz enerji çeşitlerinin kullanılmasıyla, yeni bir döneme geçişine en kısa yoldan damgasını vurduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’a doğal gaz gelmesinin, enerji meselesinin çözümüne katkıda bulunacağını dile getiren Kassianidis, doğal gaz altyapılarının inşasının 2022 başında sona ermesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Petrolsüz Elektrik İçin Yol Açıldı- LNG Altyapılarının İnşasına İlişkin Yılların Çabası Dün Anlaşmayla Sonuçlandı- Doğal Gaz İçin Büyük Adım- LNG’nin 2022 İçerisinde Temin Edilmesi Hesaplanıyor- Lakkotripis: Elektrikte Yüzde 25 Azalma İçin Dayanaklı Umutlar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, inşaat çalışmalarının 2020 yılının ilk 3 ayında başlayacağını yazdı.

Gazete başlangıçta DEFA’nın ihalesine katılan konsorsiyumda yer alan fakat sonra bir sebepten dolayı bundan dışlanan AKTOR şirketinin dün sürece müdahale etmeye çalıştığını ve idari mahkemeden sözleşmenin imzalanmasının yasaklanmasını istediğini, fakat bunun reddedildiğini de ekledi.

Haravgi ise “Tarihi Açıdan Puslu Anlaşma” başlığıyla yer verdiği haberinde, Rum Sayıştay Başkanı Odisseas Mihailidis’in, doğal gaz altyapılarıyla ilgili anlaşmanın imzalanmaması gerektiğini belirttiğini iletti.

Gazeteye göre, yaklaşık bir ay kadar önce ihale ve yapılan teklifler konusunda ortaya çıkan meseleler konusunda hükümete uyarılarda bulunduklarını dile getiren Mihailidis, hükümetin verdiği yanıtların ise yeterli olmadığını belirtti.

Mihailidis, Sayıştaylık olarak ihalenin sağlıklı rekabet koşulları geliştirilmesine izin vermediğini düşünmediklerini, böylece mektuplarında belirttikleri üzere iptal edilmesi gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

Haber, Fileleftheros’ta ise “Elektrik Fiyatlarında Yüzde 25 Azalma” başlığıyla yer aldı.