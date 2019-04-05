Güney'de mal tazmin tartışması

1975 Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ın Kuzeyi’nden Güneyi’ne geçen Rumlar, Kuzey’de bıraktıkları mallarını Kıbrıs sorunu çözülmediği için geri almaları mümkün olmadığı sürece, Rum Yönetimi’nin yasa ihdas ederek bu malları kullanamamaların

1975 Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ın Kuzeyi’nden Güneyi’ne geçen Rumlar, Kuzey’de bıraktıkları mallarını Kıbrıs sorunu çözülmediği için geri almaları mümkün olmadığı sürece, Rum Yönetimi’nin yasa ihdas ederek bu malları kullanamamalarından doğan kayıplarını tazmin etmek zorunda olduğu görüşünde.

Haravgi’nin haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi” ile geçen salı günü görüşen “Pan-Kıbrıs Göçmenler Birliği” (PEP) dün yayımladığı açıklamada, Ada’daki mevcut durum devam ettiği sürece Rum Yönetimi’nin, ev ve mülklerini geri alma haklarını sağlayamadığına dikkat çekti.

Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi’nin, kullanım kayıpları için eldeki kaynakların hak sahiplerine paylaştırılma yöntemlerini araştırmak üzere danışmanlar atadığı, kullanım kaybı meselesinin Birlik tarafından Rum İçişleri Bakanı ile de görüşüldüğü kaydedilen açıklamada ilgili araştırma tamamlandıktan sonra Bakan ile yeni bir görüşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

PEP’in de, Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi” başkanı Skevi Kukuma’nın da “göçmen planlarına son verilmesine rıza göstermeyeceklerini ancak kullanım kayıplarının karşılanması için başka kaynak aramak istediklerini yazan gazeteye göre, PEP ayrıca tapu, kira belgesi verilmesi ve yeni başvuruların değerlendirilmesi prosedürünün hızlandırılması gerektiğini, bunun için değişiklik önerisi yapacaklarını açıkladı. Yetkili birimlerin, hak sahiplerine verilmek üzere Güney Kıbrıs genelinde arsa verilmek üzere parselizasyon çalışmalarını tamamlamasını da istiyor.