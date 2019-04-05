  • BIST 98.792
  • Altın 232,526
  • Dolar 5,5977
  • Euro 6,2831
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Güney'de mal tazmin tartışması

» »
1975 Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ın Kuzeyi’nden Güneyi’ne geçen Rumlar, Kuzey’de bıraktıkları mallarını Kıbrıs sorunu çözülmediği için  geri almaları mümkün olmadığı sürece, Rum Yönetimi’nin yasa ihdas ederek  bu malları kullanamamaların
Güney'de mal tazmin tartışması

1975 Nüfus Mübadelesi Antlaşması’ndan sonra Kıbrıs’ın Kuzeyi’nden Güneyi’ne geçen Rumlar, Kuzey’de bıraktıkları mallarını Kıbrıs sorunu çözülmediği için  geri almaları mümkün olmadığı sürece, Rum Yönetimi’nin yasa ihdas ederek  bu malları kullanamamalarından doğan kayıplarını tazmin etmek zorunda olduğu görüşünde.

Haravgi’nin haberine göre Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi” ile geçen salı günü görüşen “Pan-Kıbrıs Göçmenler Birliği” (PEP) dün yayımladığı açıklamada, Ada’daki mevcut durum devam ettiği sürece Rum Yönetimi’nin, ev ve mülklerini geri alma haklarını sağlayamadığına  dikkat çekti.

Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi’nin, kullanım kayıpları için eldeki kaynakların hak sahiplerine paylaştırılma yöntemlerini araştırmak üzere danışmanlar atadığı, kullanım kaybı meselesinin Birlik tarafından Rum İçişleri Bakanı ile de görüşüldüğü kaydedilen açıklamada  ilgili araştırma tamamlandıktan sonra Bakan ile yeni bir görüşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

PEP’in de, Rum Meclisi “Göçmenler Komitesi” başkanı Skevi Kukuma’nın da “göçmen planlarına son verilmesine rıza göstermeyeceklerini ancak kullanım kayıplarının karşılanması için başka kaynak aramak istediklerini yazan gazeteye göre, PEP ayrıca tapu, kira belgesi verilmesi ve yeni başvuruların değerlendirilmesi prosedürünün hızlandırılması gerektiğini, bunun için değişiklik önerisi yapacaklarını açıkladı. Yetkili birimlerin, hak sahiplerine verilmek üzere Güney Kıbrıs genelinde arsa verilmek üzere parselizasyon çalışmalarını tamamlamasını da istiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Maliye Bakanı topun ağzında05 Nisan 2019 Cuma 16:35
  • Güney Kıbrıs’taki lokantalarda, otellerdeki gibi yıldız uygulaması başlatılacağı bildirildi.05 Nisan 2019 Cuma 16:35
  • Kayıp Şahıslar Rum üyesi ile ilgili anlaşmazlık05 Nisan 2019 Cuma 16:34
  • Ay.Napa’da otel inşası tartışması05 Nisan 2019 Cuma 16:33
  • AB seçimlerinde kaç Kıbrıslı Türk oy kullanacak?05 Nisan 2019 Cuma 16:32
  • “Panayias” (Meryem Ana) Kilisesi’nin restorasyonu konuşuluyor05 Nisan 2019 Cuma 16:31
  • Kayıp Şahıslar Komitesi’nin Kıbrıslı Rum üyeliğine geçici atama04 Nisan 2019 Perşembe 12:05
  • “Leviathan” parselindeki çalışmalarla ilgili tüm malzeme güney Kıbrıs üzerinden gitmiş04 Nisan 2019 Perşembe 11:59
  • Polis zor ayırdı: Rum Meclisi'nde kaplumbağa kavgası04 Nisan 2019 Perşembe 11:48
  • “Agios Fanurios” kilisesinin restore edilmesi ve korunması isteniyor04 Nisan 2019 Perşembe 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti