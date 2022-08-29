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Güneyde maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu oldu

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Haravgi gazetesi, 18 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olmadığını yazdı.
Güneyde maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu oldu

Kıbrıs’ın güneyinde maymun çiçeği tedavisi gören 18 yaşındaki hasta taburcu edildi.

Haravgi gazetesi, 18 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve daha fazla tedaviye ihtiyacı olmadığını yazdı.

Kıbrıs’ta tespit edilen 5’inci maymun çiçeği vakası olan şahsın, evinde izole olmaya devam edeceği, 18 yaşındaki hastanın temaslısı olan 3 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldığı açıklandı.

Kıbrıs’ın güneyinde bugüne kadar toplam 7 kişiye maymun çiçeği aşısı yapıldı.

 

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