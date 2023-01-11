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Güney'de Narkotik İş Başında! 22 kilo Uyuşturucu Ele Geçirdiler

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Rum polisi önceki gün Limasol’da, dün de Lefkoşa’nın Rum kesiminde büyük miktarda uyuşturucu ele geçirdi.
Güney'de Narkotik İş Başında! 22 kilo Uyuşturucu Ele Geçirdiler

Fileleftheros’a göre Narkotik Şube ekipleri dün Lefkoşa’nın Rum kesiminde düzenledikleri operasyonla 19 kilo hintkeneviri ve 1 kilo kokain türü uyuşturucu ele geçirdi, konuyla ilgili 32 yaşındaki bir kişi tutukladı.  

Aynı gazeteye göre, önceki gün de Limasol’da, uyuşturucudan sabıkası bulunan 40 yaşındaki Rum’u takibe alan polis, kişinin tasarrufunda 3 kilo 626 gram ağırlığında hintkeneviri türünde uyuşturucu buldu.

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