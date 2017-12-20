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Güney’de Noel yortusu ve seçimler nedeniyle cezaevinden tahliyeler

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Güney’de Noel yortusu ve seçimler nedeniyle cezaevinden tahliyeler
Güney Kıbrıs’ta Noel yortusu ve yeni yıl nedeniyle hapishanelerin, tahliyelere bağlı olarak boşaldığı, başkanlık seçimleri ışığında da yeni tahliyelerin yapılacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, tahliye konusunda, hapishanede bulunan ve kriterlere uyan mahkumlara ilişkin listenin Başsavcılığa gönderildiğini, bugün ise ikinci bir listenin gönderileceğini yazdı. 

Gazete, Kıbrıslı Türk Mustafa Mehmet Mustafa’ya ait, Larnaka’ya bağlı “Dromolaksia” köyünde bulunan arazinin, önce bir işadamı ardından da CYTA'ya yasadışı satışıyla ilgili olarak suçlu bulunan ve 3 yıldan beridir hapiste olan tapu memuru Grigoris Surullas’ın da, cezasının Yüksek Mahkeme tarafından düşürülmesinin ardından, ilgili birimin de onayıyla, şartlı olarak serbest bırakıldığını belirtti. 

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