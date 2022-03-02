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Güneyde Novavax Aşıları Teslim Alındı

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Güneyde Novavax Aşıları Teslim Alındı
Güneyde Novavax Aşıları Teslim Alındı

Güney Kıbrıs’ın, Novavax firmasının Covid-19’a karşı ürettiği aşı olan “Nuvaxovid” isimli aşıları dün teslim aldığı belirtildi.

Alithia gazetesine göre Sağlık Bakanlığı Farmakoloji Dairesi Müdür Vekili Elena Panayatopulu konu hakkında yaptığı açıklamada, “Nuvaxovid” isimli Novavax aşılarının teslim alındığını ve aşılamaya ileriki günlerde başlanacağını ifade etti.

Panayatopulu, 15 bin “Nuvaxovid” doz aşının teslim alındığını, aşılamanın ne zaman başlanacağına dair açıklamanın, bugün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacağını söyledi.

Gazete haberinde “Nuvaxovid” adlı aşının 18 yaş ve üstündeki kişilerde kullanılabileceğini ayrıca 3 hafta arayla iki doz şeklinde uygulandığını anımsattı.

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