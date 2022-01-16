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Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi

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Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi
Güneyde Okul Binalarına Güneş Enerjisi Sistemi

Rum Elektrik İdaresi’nin (AİK) 405 okulun bulunduğu program çerçevesinde şu ana kadar 115 okula güneş enerjisi sistemi monte ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre AİK okullara, her biri 4,2 megavat enerji üretme kapasiteli güneş enerjisi sistemi kurma programını yaz sezonuna kadar tamamlayacak.

Okul binalarının ısıtma ve yalıtımını da kapsayan bu proje için 9,6 milyon Euro harcanacağı ve bu paranın Eğitim Bakanlığı’ndan 20 yıllık sürede tahsil edileceği kaydedildi.

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