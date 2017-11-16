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Güney'de okullara güneş enerji sistemi

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Güney'de okullara güneş enerji sistemi
Güney Kıbrıs’ta okullara güneş enerji sistemi yerleştirilmesinin planlandığı haber verildi.

Politis gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun dün, okullara güneş enerji sistemlerinin yerleştirilmesine yönelik Rum Eğitim ve Enerji Bakanlıklarının yaptığı ortak öneriyi onayladığını yazdı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, devlet okullarına 5,2 ile 20 kilovat gücünde güneş enerji sistemlerinin yerleştirilmesinin planlandığını belirtti.

Rum Eğitim Bakanı Kostas Kadis de kararın, çatısı uygun olan tüm okullar için geçerli olduğunu söyledi.

Kadis, okul sayısının henüz tam olarak netleştirilmediğini ancak rakamın üç basamaklı olacağını belirtti.  

ALTI RÜZGAR PARKI

Öte yandan, Alithia gazetesine göre Lakkotripis, Güney Kıbrıs’ta toplamda altı tane rüzgar parkının bulunduğunu söyledi. 

Çevreciler Milletvekili Yorgos Perdikis’in sorusu üzerine Rum Meclis’ine gönderdiği mektupta, 2016 yılında Güney Kıbrıs’ta kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 4,65’inin bu rüzgar parklarından elde edildiğini ifade eden Lakkotripis, rüzgar parklarının toplam gücünün 157,5 MW olduğunu ifade etti.

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