  • BIST 4.368,14
  • Altın 1002.752
  • Dolar 18.599
  • Euro 18.6235
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Güney'de olağanüstü toplantı yapılıyor

» »
Güney Kıbrıs’ta son günlerde artmaya başlayan Covid-19 vakaları nedeniyle yarın Sağlık Bakanlığı ile epidemiyologların katılacağı olağanüstü toplantı yapılacağı bildirildi.
Güney'de olağanüstü toplantı yapılıyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bakanlığın hedefinin yeniden covid-19 tedbirleri almak olmadığını ancak pandeminin henüz sona ermediğini ve kimsenin rahat davranmaması gerektiğini söylediğini yazdı.


Habere göre, Hacıpandelas, pandemi sürecinin gözden geçirilmesi ve ilerleyen aylarda neler yapılacağının belirlenmesi için toplantı yapılacağını kaydederken, gerekli durumlarda özel hastanelerin de Covid-19 vakaları için tahsis edilebileceğini ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılabileceğini kaydetti.

-Sağlık Bakanlığı 2020 yılından bu yana Covid-19 pandemisi için 200 milyon Euro harcadı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başından bu yana aşı, tedavi, ilaç ve rapid testler için 200 milyon Euro harcadığını yazdı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi07 Kasım 2022 Pazartesi 14:16
  • Purnara Mülteci Kampı'nda kavga: 8 çocuk tutuklandı07 Kasım 2022 Pazartesi 13:11
  • Güney Kıbrıs’ta elektrik ucuzladı07 Kasım 2022 Pazartesi 12:59
  • Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos hayatını kaybetti07 Kasım 2022 Pazartesi 10:37
  • Güney'de çocuk kanser oranlarında artış...06 Kasım 2022 Pazar 20:16
  • Mülteciler Konusunda Rum Kamuoyu Neler Düşünüyor06 Kasım 2022 Pazar 16:44
  • Anastasiadis, zirve toplantısı için Mısır’a gidiyor06 Kasım 2022 Pazar 15:55
  • Güney Kıbrıs'ta Çocuk Kanseri Oranı Yüksek Tespit Edildi05 Kasım 2022 Cumartesi 17:59
  • Rum İçişler Bakanı Nuris'e tepki...05 Kasım 2022 Cumartesi 17:10
  • Tansu Cidan cinayeti "Cezaevi önlem almadı"05 Kasım 2022 Cumartesi 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti