Güney'de olağanüstü toplantı yapılıyor

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’ın, bakanlığın hedefinin yeniden covid-19 tedbirleri almak olmadığını ancak pandeminin henüz sona ermediğini ve kimsenin rahat davranmaması gerektiğini söylediğini yazdı.



Habere göre, Hacıpandelas, pandemi sürecinin gözden geçirilmesi ve ilerleyen aylarda neler yapılacağının belirlenmesi için toplantı yapılacağını kaydederken, gerekli durumlarda özel hastanelerin de Covid-19 vakaları için tahsis edilebileceğini ve yoğun bakım servislerindeki yatak sayısının artırılabileceğini kaydetti.

-Sağlık Bakanlığı 2020 yılından bu yana Covid-19 pandemisi için 200 milyon Euro harcadı

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın pandeminin başından bu yana aşı, tedavi, ilaç ve rapid testler için 200 milyon Euro harcadığını yazdı.