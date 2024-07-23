  • BIST 11096.48
  • Altın 2542.354
  • Dolar 32.9378
  • Euro 35.8579
  • Lefkoşa 39 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Güney'de pahalılık ve diğer konulardaki tüketici şikâyetlerinde artış!

» »
Güney Kıbrıs’taki Tüketiciler Derneği, vatandaşların şikâyetlerinde artış olduğunu belirtti.
Güney'de pahalılık ve diğer konulardaki tüketici şikâyetlerinde artış!

Haravgi gazetesine göre, Rum Tüketiciler Derneği yaptığı açıklamada vatandaşların, gerek pahalılık, gerekse diğer konulardaki şikâyetlerinde büyük artışın gözlemlendiğini ifade ederken, yetkili birimlerin sorumluluklarını üstlenmesi talebinde bulundu.

Tüketiciler Derneği, seyahatler konusunda geçen yıla oranla şikâyetlerde yüzde 75.58; internet ve elektronik mesajlarda yüzde 51.56; pahalılık konusunda ise yüzde 41.46 şeklinde bir artış yaşandığını belirtti.

Tüketiciler Derneği, pahalılık konusundaki şikâyetlerin özellikle temel tüketim maddeleri ve akaryakıtla ilgili olduğuna da dikkat çekti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ-SEN: Kamu arazileri kamu yararına kullanılmalı dedi EVKAF'a çağrıda bulundu23 Temmuz 2024 Salı 14:46
  • Alaniçi’nde iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü23 Temmuz 2024 Salı 14:46
  • Üzen haber... 34 Yaşında hayatını sonlandırdı...23 Temmuz 2024 Salı 14:43
  • Bir günde 4 yangın…23 Temmuz 2024 Salı 12:06
  • Ergün Vehbi vefat etti23 Temmuz 2024 Salı 12:04
  • Süleyman Göktaş hayata gözlerini yumdu23 Temmuz 2024 Salı 10:31
  • Son Dakika Haberi...İskele'de 34 yaşında yaşamını sonlandırdı…23 Temmuz 2024 Salı 09:27
  • DAÜ Rektörlüğü: Sosyal tesislerimizin korunması adına gereken her türlü adımı atmaktan geri durmayacağız23 Temmuz 2024 Salı 09:10
  • Kan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!23 Temmuz 2024 Salı 09:02
  • Tatar adadan ayrıldı23 Temmuz 2024 Salı 08:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti