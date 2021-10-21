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Güney'de Pandora Papers gündemde: Başkan Anastasiadis’i Araştırın

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Devlet otoriteleri, aralarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bulunduğu bir dizi Avrupalı politikacıya yapılan atıfları araştırmaya davet ettiği ifade edildi.
Güney'de Pandora Papers gündemde: Başkan Anastasiadis’i Araştırın

Avrupa Parlamentosu’nun, Pandora Papers skandalıyla ilgili bugün oylamaya konulacak karar taslağının, üye devletlerin otoriterlerini, aralarında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bulunduğu biz dizi Avrupalı politikacıya yapılan atıfları araştırmaya davet ettiği ifade edildi.

Politis gazetesi, “Başkan Anastasiadis’i Araştırın” başlıklı haberinde, özellikle de karar taslağının Sosyalistler, Renew Group, Yeşiller ve Sol Grup tarafından desteklenen 12’nci paragrafının “Avrupa Parlamentosu’nun, aralarında AB’nin üst düzey sorumlularının da olduğu bazı politikacıların, Pandora Papers’de yer almasından duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini ve olaya karışan üye devletlerin otoritelerini olası ihlaller konusunda uygun araştırmaları yapmaya çağırdığını” iletti.

Karar taslağında bahse konu politikacıların isimlerine yer verildiğini yazan gazete, karar taslağının Avrupa Halk Partisi tarafından desteklenen başka bir versiyonunda ise, söz konusu paragraftan bütün isimlerin çıkarıldığını, ancak Pandora Papers’de yer alan bütün politikacılarla ilgili araştırma yapılmasına dair teşviğin muhafaza edildiğini belirtti.

Elde edinilen bilgilerin, Avrupa Halk Partisi’nin isimlerin çıkarılması için yoğun çaba gösterdiği yönünde olduğunu kaydeden gazete, benimsenecek karar taslağından bağımsız olarak, Rum yönetiminin yetkili makamlarından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i araştırmalarının istenmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Anastasiadis’in yasa dışı faaliyetlere herhangi bir şekilde katıldığını reddettiğini yazan gazete, karar taslağının, iki versiyonda da, AB savcılığını Pandora Papers’de yer alan olguların özel araştırma gerektirip gerekmediğini değerlendirmeye çağırdığını da ifade etti.

PANDORA PAPERS MECLİS’TE DE ELE ALINACAK

Pandora Papers’in içeriğinin, oy birliğiyle alınan bir kararla, 27 Ekim’de Güney Kıbrıs Meclisi Kurumlar Komitesi’nde de ele alınacağını haber veren gazete, komitenin, Rum kesiminin vergi kaçakçılığı ve kara para aklanmasıyla mücadele edilmesi konusundaki eylemlerini gözden geçireceğini ekledi.

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