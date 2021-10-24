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Güney’de “Pandora’nın Kutusu” Açıldı

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Ap Araştırma İstedi… Akel Anastasiadis’in İstifası Talebiyle 30 Ekim’de Miting Düzenliyor
Güney’de “Pandora’nın Kutusu” Açıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “Nikos Hr. Anastasiadis &Ortakları D.E.P.E” avukatlık ofisinin Pandora Papers’e offshore karışması nedeniyle teşhir olan Güney Kıbrıs’ın üçüncü kez Avrupa Parlamentosu’nda (AP) başrol oyuncusu olurken AKEL Anastasiadis’in istifası talebiyle harekete geçtiği bildirildi.

Haberi “Anastasiadis OffShore’ları Denetim Makamlarına Pandora’nın Kutusunu Açtı… Avrupa Parlamentosu Vergi Kaçakçılığı ve Kara Para Aklama için Derin Araştırma İstiyor” başlığıyla manşete çeken gazete Anastasiadis’in adının da zikredildiği AP kararında Rum makamlarına, özellikle de Vergi Dairesi’ne araştırma yapma çağrısı yapıldığını hatırlattı.

Pandora Papers ile AP’de üçüncü kez ifşa olan Güney Kıbrıs’ın daha önce de Panama Papers ve Altın Pasaport skandallarıyla gündeme geldiğini hatırlatan gazete “Yeni Pandora Papers Rezilliği İçin Miting” başlıklı haberinde 30 Ekim Cumartesi günü diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte büyük bir miting düzenleyeceğini yazdı. 

Habere göre AKEL “ülkeye ve halka itibarını yeniden kazanma fırsatı vermek” için Nikos Anastasiadis’in istifasını da talep ediyor. AKEL Siyasi Büro Üyesi Neoklis Silikiotis dün AP kararına ve karda Anastasiadis’ten adı ile söz edilmesine işaret ederek bunun, Güney Kıbrıs’ın “itibarına yeni ve güçlü bir darbe olduğunu” söyledi.

AKEL’in “ülkenin itibarını ve hukuk devletini savunmak” için toplumu, vatandaşları ve sivil toplum örgütlerini 30 Ekim Cumartesi günü harekete geçirme inisiyatifi aldığını açıklayan Silikiotis, “Başkan Anastasiadis’in uluslararasında sürekli rezil etmesi nedeniyle Kıbrıs’ın kalan itibarını da yerle bir etti. Sayın Anastasiadis’in, Kıbrıs’a ve halkına kalan çok az itibarını savunma olanağı vermek için istifa etmekten başka seçeneği kalmadı”  dedi.

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