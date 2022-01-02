Güneyde Polis Covid-19 kuralına uymayan 11 işletme ve 13 kişiye ceza kesti

Polis son 24 saate, pandemiye karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığını belirlemek için yaklaşık 3 bin kontrol gerçekleştirdi.

Toplamda 11 işletme sorumlusunda ve 13 vatandaşa ceza kesildi. Cezaların çoğu maske kullanılmaması ile ilgiliydi.

İşletmelere kesilen cezaların çoğu, girişte işaretlerin olmaması ve safe-pass kontrollerin olmaması ile ilgiliydi.Çalışanların ve müşterilerin de safe pass’a sahip olmadığı tespit edildi.

Limasol’da bir markete, girişte safe pass kontrolü yapılmadığı için bin avroluk ceza kesildi. Benzer bir olayda bir süpermarket sahibine, içeride izin verilenden fazla müşteri olması sebebiyle bin avroluk ceza kesildi.

İki işletmede ise safe pass’ı olmayan müşteriler bulundu ve her iki işletme sahibine 500’er avro para cezası kesildi.

Müşterilerin dans etmesine izin veren bir işletme sahibine de 500 avro para cezası kesildi.

Baf’da iki bet ofisi ve bir bar ise, mahkemeye götürülüyor.

Bet ofislerinden birinde, çalışanlarının birinin safe pass’ı olmadığı ve maske takmadığı ve ayrıca mesafeler, havalandırma ve antiseptiklerle ilgili bir dizi ihlal daha gerçekleştirildiği tespit edildi.

Yöneticisinin safe pass’ı olmadığı ve koruma tedbirlerine uyulmadığı için fast food restoranının sahibine de beş yüz avro para cezası verildi.