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Güneyde Polis, Yeşil Hat'daki dikenli telleri kesenleri arıyor

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Polise göre, olay Cumartesi gecesi saat 8.20 civarında meydana geldi.
Güneyde Polis, Yeşil Hat'daki dikenli telleri kesenleri arıyor

Polis, Pazar günü, göçmenlerin girişini engellemek için tampon bölgenin bir bölümüne yerleştirilen dikenli telin bir kısmını kesen ve ardından içişleri bakanlığına giderek oraya bir miktar tel çeken insanları aramaya devam ediyordu.

Polise göre, olay Cumartesi gecesi saat 8.20 civarında meydana geldi.

Polis bölgeye gitti ve telli bölümün nerede çıkarıldığını tespit etti.

Polis bölgede bir arama yaptı ve gece boyunca devriye gezdi.

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