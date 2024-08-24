Güney'de polise dinleme olanağı tanıyan yasada değişiklik yapılacak

Rum İstihbarat Teşkilatı (KİP) ve polisin, örgütlü suç ve yolsuzlukla mücadelede kullanması için 2020'de onaylanan telefon dinleme yetkisini, davaların mahkemede çökmesi endişesiyle henüz kullanamadığı bildirildi.

Politis “İzlemeler Başlamadan Yasada Değişiklik… Hukuki ve Prosedürel Zırhlandıracak Yasa Tasarısı Meclise” başlıklı manşet haberinde uygulamaya girmeden önce dinlemelerin hukuki ve prosedürel açıdan “zırhlandırılması” için yasa değişikliğine gidileceğini yazdı.

Habere göre şüphelilerin görüşmelerinin izlenmesi (dinlemeler) için Rum Telekomünikasyon İdaresi (ATİK), “Cablenet”, “Epic” ve “Primetel” isimli telekomünikasyon hizmeti sağlayıcılarının sistemine gerekli teknik donanımın yerleştirilmesi 4 yıl sürdü.

Habere göre Rum Hukuk Dairesi, “sadece planlı cinayet, adam öldürme, yolsuzluk, terör, casusluk, insan ve narkotik kaçakçılığı, çocuk pornosu ve kara para aklama suçları için mahkeme emri ile dinleme yapılabileceğinin” öngörülmesine rağmen 2020’de yapılan yasada, mahkeme emri alınması için izlenecek prosedürün anlatıldığı metne şerh koştu.

Gazete mevcut şekliyle mahkeme emirlerinin yargı önünde iptal edilmesi ve telefon dinlemeleri ile aydınlatılabilecek cezai davaların kaçınılmaz olarak çökmesi riski bulunduğunu yazdı, yapılacak değişiklikle telefon dinlemeleri ile elde edilecek delillerin savcılık tarafından mahkemeye sunulabilecek deliller listesine eklenmesine olanak verileceğine işaret etti.

Habere göre Rum Hukuk Dairesi tarafından hazırlanmakta olan değişiklik, Rum meclisi yeniden açıldığında meclis onayına sunulacak.