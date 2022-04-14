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Güney'de Polisiye Olaylar

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Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bir dizi adli olay, Rum basınında  geniş bir yer şekilde yer aldı.
Güney'de Polisiye Olaylar

Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bir dizi adli olay, Rum basınında  geniş bir yer şekilde yer aldı.

Politis gazetesi, Larnaka’daki bir otelde ikamet eden Yunan asıllı 62 yaşındaki kişiye, Yunanistan’dan gelen karton kutu şeklindeki paket içerisinde 7 kiloya yakın uyuşturucu tespit edildiğini yazdı.

Yunan asıllı kişinin kendisine gönderilen paketi almak için Larnaka Postanesine gittiğini, yanında kimlik olmaması nedeniyle paketin kendisine verilmediğini ve postaneden ayrıldığını yazan gazete, Yunan asıllı kişinin, şüpheli davranışlar sergilemesi nedeniyle, posta memurunun  gümrük makamlarına bilgi verdiğini, gümrük memurunun paketi açması sonucunda ise kıyafetlerin arasına saklanmış 6 naylon poşet içerisinde, 6 kilo 640 gr marihuana tespit ettiğini belirtti.

Habere göre, bunun üzerine 62 yaşındaki Yunan asıllı kişi tutuklanırken verdiği ifadede, paketin bilmediği kişilerce paketlendiğini, kendisinin ise paketi teslim almak ve dağıtımcılara teslim etmek için adaya geldiğini belirtti.

Larnaka Kaza Mahkemesi, zanlı hakkında 7 gün tutukluluk emri verdi.

KUNDAKLAMA

Fileleftheros gazetesi Rum polisinin, 29 yaşındaki bir kişiye ait iki aracı kundaklayan 26 yaşındaki bir kişiyi tutukladığını yazdı.

Gazete polisin, araçların yakıcı madde kullanılarak yakıldığını tespit etmesi üzerine yaptığı araştırma sonucunda olayla ilgili gördüğü 26 yaşındaki genci tutukladığını belirtti.

BİR KİŞİ FİRAR ETTİ

Fileleftheros gazetesi, Mennoyia’da tutuklu olan ancak daha sonra koronavirüse yakalanması nedeniyle Tersefanu’daki Eden Otel’e taşınan Pakistan asıllı 36 yaşındaki Mustafa Gulam’ın buradan firar ettiğini ve polis tarafından arandığını yazdı.

Bahse konu otelin polis tarafından korunduğunu yazan gazete 36 yaşındaki Pakistan uyruklu kişinin ne zaman ve hangi şekilde, camların önünde bulunan metal parmaklıkları kesmeyi başardığının bilinmediğini de belirtti.

Habere göre Rum Polis Genel Müdürü olayla ilgili  rapor talep ederken iki polis hakkında da disiplin araştırılması yapılmasını istedi.

OKULDA VİSKİ İÇTİLER

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde, Larnaka bölgesindeki ortaokulda meydana gelen bir olayın infial ve endişeye neden olduğunu belirtti.

Gazete öğrencilerin okul içerisinde çok miktarda alkol tüketmesi neticesinde 4 kişinin hastanelik olduğunu yazdı.

13-14 yaşlarındaki 6 kız öğrencinin teneffüs saatinde viski içtiğini yazan gazete 4 kişinin başının dönmeye ve kendilerini iyi hissetmemeye başlaması nedeniyle iki ambulansın okula çağrıldığını ve hastaların Larnaka Hastanesine götürüldüğünü belirtti. 

Öğrencilere burada yapılan ilk yardımın ardından taburcu edildiklerini belirten gazete viskinin, öğrencilerden biri tarafından okula getirildiğinin tespit edilirken olayın  araştırıldığını da yazdı.

ÇOK SAYIDA SİGARA

Alithia gazetesi Lefkoşa Rum Polisinin, gümrük makamları işbirliğiyle kapalı ve açık alanlarda ayrıca araçlarda yaptığı geniş çaplı arama sonucunda, bir depoda ve iki kişiye ait araçta, 2 bin 31 karton kutu sigara, 195 karton kutu elektronik sigara, 86 bin 700 gr nargile tütünü, 113 bin 50 gr sarma sigara tütünü ele geçirdiğini ve tüm ürünlere el koyduğunu belirtti.

BAF’TA IRKÇI SALDIRI

Politis gazetesi Baf’ta 34 yaşındaki Somalili bir kişiye ırkçı saldırıda bulunulduğunu yazdı.

Gazete 73 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un geçtiğimiz Salı akşamı 34 yaşındaki Somaliliye bıçakla saldırarak beş yerinden yaladığını belirtti.

Habere göre yaralanma sonucu Somalili ameliyata alındı.

Gazete 73 yaşındaki Kıbrıslı Rum’un alkol etkisiyle Somaliliye küfür ettiğini ve ırkçı söylemlerde bulunduğunu yazdı.

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