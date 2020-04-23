Güney'de rastgele 800 kişiye Covid-19 testi yapılacak

Rum Sağlık Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, Güney'deki nüfusa rastgele Koronavirüs testleri yapılacağı ifade edildi.

Cuma gününden, gelecek hafta salı gününe kadar toplamda 800 numunenin alınacağı ifade edilen açıklamada, testin amacının, Güney'deki aktif enfeksiyonu olan insanların yüzdeliğini ortaya çıkarmak, değerlendirmek, aynı zamanda da yaş grupları ve ülke genelinde bölgeler arasındaki aktif enfeksion oranlarını karşılaştırmak" olduğu kaydedildi.

Yine Rum Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, teste tabi tutulacak kişilerin seçiminin, ilçe ve yaş gruplarına göre yapıldığı belirtilerek, yetkililerin, seçilen kişileri bilgilendirileceği ifade edildi.