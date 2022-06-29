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Güney'de RMMO askerinin tatbikatta nasıl yaralandığına dair araştırma başlatıldı

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Baf’ta yapılan tatbikatta yaralanan RMMO askerinin nasıl yaralandığına dair araştırma başlatılıyor.
Güney'de RMMO askerinin tatbikatta nasıl yaralandığına dair araştırma başlatıldı

Baf’ta önceki RMMO askeri tatbikat sırasında ağır yaralandı. 27 yaşındaki sözleşmeli askerin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği ve hangi koşullarda yaralandığının tespit edilmesi için araştırma başlatıldığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye açıklama yapan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hristos Pieris’in, ellerindeki ilk bulgulara göre yaralanmanın, askerin denize inişinin doğru yöntemle yapılmaması ve denize çakılmasıyla gerçekleştiğini söylediğini yazdı. Haberde, askerin omurgasında kırıklar ve beyninde ödem olduğu ifade edildi.

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