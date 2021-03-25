Güney'de Rus Turistlere Karantina Yok

Rusya haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs’a gelen Rus turistler, 1 Nisan’dan itibaren karantinaya girmek zorunda kalmayacak, ayrıca 12 yaşın altındaki çocukların test edilmesine gerek olmayacak.

Rusya haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs’a gelen Rus turistler, 1 Nisan’dan itibaren karantinaya girmek zorunda kalmayacak, ayrıca 12 yaşın altındaki çocukların test edilmesine gerek olmayacak.

Turizm bakanlığı tarafından yapılan açıklamada , “Test edilen ve doğrulanmış bir vakayla yakın temasta bulunmayan Covid içermeyen yolculara karantinasız kalış garantisi verilecek” denildi.

Bakanlık, Kıbrıs’ın turistlerin “tatillerini güvenli ve kaygısız bir ortamda geçirmelerini” sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını vurguladı.

Mevcut kurallara göre, Kıbrıs’a gelen Rusların negatif COVID-19 test sonucu taşımaları ve en az 10 gün boyunca kendi kendilerini tecrit etmeleri söyleniyor.

Daha önce Rossiya Airlines, 3 Nisan’dan itibaren St.Petersburg’dan Larnaka’ya direkt uçuşlara devam edeceğini söylemişti.

Havayolu şirketi yaptığı basın açıklamasında, “Aeroflot Group’un bir parçası olan Rossiya Airlines, 3 Nisan’dan itibaren St.Petersburg’dan Larnaka’ya direkt düzenli kargo ve yolcu uçuşlarına başlayacak. Uçuşlar Airbus A320 tarafından haftada bir cumartesi günleri gerçekleştirilecek” dedi.