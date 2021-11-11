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Güney'de Rüzgar Parkları Elektrik İdaresi’nden Daha Fazla Elektrik Üretti

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Adayı dün sabah itibarıyla etkisi altına alan şiddetli rüzgarın, Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde ağaçları devirdiği, tabelaları yerinden söktüğü ve elektrik kablolarının birbirine temas etmesine yol açarak yangınlara sebep olduğu bildirildi.
Güney'de Rüzgar Parkları Elektrik İdaresi’nden Daha Fazla Elektrik Üretti

Adayı dün sabah itibarıyla etkisi altına alan şiddetli rüzgarın, Güney Kıbrıs’ta bazı bölgelerde ağaçları devirdiği, tabelaları yerinden söktüğü ve elektrik kablolarının birbirine temas etmesine yol açarak yangınlara sebep olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, şiddetli rüzgar nedeniyle atmosferin tozla dolduğunu, bazı yolların tedbir amaçlı kapatıldığını ve İtfaiye ile Elektrik İdaresi yetkililerinin tüm gün boyunca yaşanan olumsuzluklara müdahale etmeye çalıştığını yazdı.

Gazete, 8 bofor şiddetinde esen rüzgarın bir bölgede 9 bofora kadar ulaştığını ve hava sıcaklığının da 6 derece azaldığını kaydetti.

Haberde, yarından itibaren sıcaklığın artacağı ve mevsim normallerine ulaşacağı ifade edildi.

RÜZGAR PARKLARI ELEKTRİK İDARESİ’NDEN DAHA FAZLA ELEKTRİK ÜRETTİ

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki rüzgar parklarının dün, şiddetli rüzgar sayesinde 304 megavat elektrik ürettiğini ve bunun, Güney Kıbrıs’taki toplam elektrik üretiminin yüzde 52’sine denk geldiğini yazdı.

Haberde, Rum Elektrik İdaresi’nin dün ürettiği elektrik enerjisinin toplam üretimin yüzde 48’ini oluşturduğu belirtildi.

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