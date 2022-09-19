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Güneyde sadece tescilli hellim satılacak

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Güneyde bugünden itibaren raflarda sadece tescilli hellim bulunabilecek
Güneyde sadece tescilli hellim satılacak

Güney Kıbrıs’ta bugün itibarıyla hellimin raflarda yalnızca Avrupa Birliği tarafından geleneksel hellim tarifine göre tescillenen Menşe İsmi Korumalı (MİK) ürün olarak yer alacağı belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Tarım Bakanı Kostas Kadis’in konu hakkındaki kısa açıklamasına yer verdi.

Habere göre Tarım Bakanı Kostas Kadis, MİK olmayan hellim için tanınan ek sürenin sona erdiğini, bu nedenle Tarım Bakanlığı denetçilerinin bugünden itibaren süpermarketlerde ve perakende satış mağazalarında bulunup denetim yapacağını söyledi.

Kadis, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, raflarda artık MİK süreciyle tescillenen hellimden başka bir ürün bulunmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Kadis, MİK ibaresi taşımayan hellimin rafta yer almasının mümkün olmadığının altını çizerken vatandaşları ve süpermarket sorumlularını ilgili yasaya uymaları yönünde uyardı.

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