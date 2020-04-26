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Güney'de salgın anketi:10 kişiden 4’ü karantina günlerinde kilo aldıklarını belirtti

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Koronavirüs salgınının etkileri konusunda, Politis gazetesi hesabına bir anket gerçekleştirildiği ifade edildi.
Güney'de salgın anketi:10 kişiden 4’ü karantina günlerinde kilo aldıklarını belirtti

Koronavirüs salgınının etkileri konusunda, Politis gazetesi hesabına bir anket gerçekleştirildiği ifade edildi.

Gazete manşetten “Kıbrıslılar Geleceği Belirsiz Görüyor” başlığı altında verdiği haberinde, Kıbrıslı Rumların yüzde 78’inin hükümetin Koronavirüsüyle ilgili aldığı önlemlerden memnun veya tam anlamıyla memnun olduğunu yazdı.

Kıbrıslı Rumların Koronavirüsü salgınıyla ilgili olarak alınan önlemlerden yorulduklarını ve dört gözle serbest kalmayı beklediklerini yazan gazete, nüfusun çoğunluğunun önlemlerin Mayıs ayında aşamalı olarak tamamlanmasını beklediğini iletti.

Ankete katılanların yarısının işleri konusunda endişeli olduklarını kaydeden gazete, 10 kişiden 7’sinin ise kararlar alacak pozisyonda olmadıklarını söylediklerini iletti.

Gazete ankete katılan 10 kişiden 4’ünün, karantina günlerinde kilo aldıklarını da belirtti.

Gazete ankete katılanların yarısından fazlasının, yaşanan durumdan Çin’in sorumlu olduğunu düşündüğünü de ekledi.

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