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Güneyde seçime doğru

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Cumhurbaşkanlığı adayları hafta sonu boyunca seçim kampanyalarını çeşitli konulardaki toplantı, ziyaret ve girişimler ile sürdürdüler.
Güneyde seçime doğru

Seçim Mukayyidi, yeni kayıtlı seçmenlerin seçim kitapçıklarının hazır olduğunu açıkladı.

Demokratik Seferberlik Partisi (DİSY) Sözcüsü Demetris Demetriou yaptığı açıklamada DİSY'nin Kıbrıs için iyimser olduğunu ve Kıbrıs'ı daha da iyi hale getirme sözü verdiğini belirtti.

"Güvenle, istikrarı, kalkınmayı ve refahı sürdürerek Kıbrıs'ı daha da iyi hale getirebileceğimizi ilân ediyoruz" mesajını veren Demetriou, bu şekilde zorluklarla yüzleşebileceğimizi vurguladı.

Aday Averof Neophytou'nun Merkez Seçim Ekibi Sözcüsü Georgia Konstantinou-Panayiotou, sağlıklı bir ekonominin devlete vatandaşlarının yanında durma ve günlük sorunları çözme kabiliyeti verdiğini, ayrıca orta sınıfı, aileleri ve gençleri de desteklediğini belirtti.

Neophytou yaptığı konuşmada kadınların aile ile bakımı bir arada yürütebilmelerini sağlayacak politikalara ve alt   yapıya değindi.

DİSY'nin Mağusa Kadın Örgütü'nün bir etkinliğinde yaptığı konuşmada cumhurbaşkanı adayı, kadınların aile sahibi olabilmeleri için devletin sunduğu alt yapının kadınların hem anne hem de çalışan olmalarını sağlayacak garantileri vermesi gerektiğini belirtti.

Pantelis Katelari'nin anma töreninde de konuşan Neophytou, ülkeyi vatansever bir sorumlulukla yönetme ve farklılıklarımız ne olursa olsun, artık sözlerden eylemlere geçme zamanının geldiğini söyledi.

Bağımsız aday Andreas Mavroyiannis, halkın beklentilerini hayata geçirecek plân ve vizyona sahip olduğunu kaydetti.

Derinya'da düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada Mavroyiannis, önümüzdeki seçimlerde, bir şeylerin değişmesini mi yoksa aynı insanlarla aynı yolda devam etmeyi mi istediğimizi sorgulayacağımızı ifade ederek, Kıbrıs sorununun beş yılı aşkın bir süredir çıkmazda olduğunu ve mevcut hükûmetin başrol oynadığı bir dizi skandalla Kıbrıs'ın adının lekelendiğini kaydetti.

Aynı toplantıda konuşan AKEL Genel Sekreteri Stephanos Stephanou, haziran ayında başlayan yolculuğun sonuna yaklaşıldığını ve çözüme doğru ilerlemek için özel inisiyatifleri olan birinin gerektiğini ve Andreas Mavroyiannis’in de bu vizyona, iradeye ve Kıbrıs sorunu ve çözümüyle yakından ilgilendiği onlarca yıl boyunca edindiği eşsiz deneyime sahip olduğunu belirtti.

Mavroyiannis hafta sonu Mağusa Kazasının özgür bölgelerinde selden etkilenen köyleri gezdi.

Agia Napa ve Protaras'taki ziyaretleri sırasında durumu trajik olarak nitelendirdi.

Mavroyiannis ayrıca bunun insanlar arasında öfke yaratan bir konu olduğunu çünkü kentsel kötü yönetim ve planlamanın bir sonucu olduğunu söyledi.

Bağımsız aday Nikos Christodoulides, seçilmesi halinde hükûmetin yönetimini üstlenmeye ve zorluklarla birlik içinde yüzleşmeye, geniş toplumsal kabul gören ve belirli bir programı olan bir hükûmet kurmaya hazır olduğunu söyledi.

Pazar günü Limasol'daki Agia Fila'da destekçilerine hitap eden Cumhurbaşkanı adayı, kendisinin Mesih olmadığını ve elinde sihirli bir değnek bulunmadığını, ancak etkili bir şekilde yanıt verebilecek kolektif çabaya yatırım yaptığını belirtti.

Christodoulides seçimlerin öneminin ve güçlü bir yetkiye duyulan ihtiyacın altını çizerek vatandaşları önümüzdeki seçimlerde oy kullanmaya çağırdı.

EDEK lideri Marinos Sizopolos, Nikos Christodoulides'i desteklediği için partisinin karşı karşıya kaldığı eşi benzeri görülmemiş kötü niyetli saldırılara değindi.

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