Güneyde Seçime Doğru... 712 Kıbrıslı Türk'ün Oy Hakkı Olduğu İddiası

Rum yönetimi, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin 30 Mayıs Pazar günü Güney’de yapılacak genel seçimde oy kullanmak üzere Güney Kıbrıs’a geçmelerine izin verilmesi için BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulundu.

Rum yönetimi, KKTC’de yaşayan Rum ve Maronitlerin 30 Mayıs Pazar günü Güney’de yapılacak genel seçimde oy kullanmak üzere Güney Kıbrıs’a geçmelerine izin verilmesi için BM Barış Gücü nezdinde girişimde bulundu.

Politis’in haberine göre, Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, oy hakkı bulunan 247 kişinin isim listesini Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki özel temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’a ileterek, oy kullanabilmeleri için tümünün Güney’e geçmesine izin verilmesi talebini iletti.

KKTC’nin geçişlere izin vermesi halinde Rum yönetiminin, Rum ve Maronitleri Güney’e otobüsle taşıma senaryosunun açık durduğu ve KKTC’nin en geç Perşembe akşamı cevap vermesinin beklendiği kaydedildi.

712 KIBRISLI TÜRK’ÜN OY HAKKI VAR

Gazete, ikamet adresi olarak Güney Kıbrıs’ı bildiren ve seçmen listesine kayıtlı 712 Kıbrıslı Türk’ün de Pazar günkü seçimde çeşitli sandıklarda oy kullanma hakkı bulunduğunu, ancak bu kişiler için özel düzenleme (bu kişiler için özel sandık) yapılmayacağını yazdı.

SANDALYE DAĞILIMINDA GÖRÜNTÜ 22.00 SULARINDA ORTAYA ÇIKACAK

Habere göre Yüksek Seçim Kurulu Başkan Yardımcısı Menelaos Vasiliu, 30 Mayıs Pazar günü saat 07.00’de başlayacak oy verme işleminin 12.00-13.00 arası verilecek arayla 18.00’e kadar süreceğini, partilerin ve bağımsız adayların kazanacağı sandalye sayısıyla ilgili görüntünün ise saat 22.00 civarında ortaya çıkacağını açıkladı.

SEYYAR SEÇİM MERKEZLERİ İÇİN SADECE 3 BAŞVURU

Vasiliu ayrıca yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle oluşturulacağı açıklanan seyyar seçim merkezlerinde oy kullanmak için şu ana kadar sadece Larnaka bölgesinden 3 pozitif vakanın başvuru yaptığını ancak Cuma günü saat 18.00’e kadar başvuru yapılabileceğini belirtti.

Gazete, 558 bin 598 seçmenin oy kullanacağı seçimde partilerin meclise girebilmek için yüzde 3,6 oranında oy alması gerektiğini ancak Lefkoşa kazasında yüzde 5’i aşması halinde bir sandalye kazanabileceğini yazdı, sandalyelerin kazalara göre dağılımını ise şöyle aktardı: Lefkoşa 20, Limasol 12, Mağusa Bölgesi 11, Larnaka 6, Baf 4 ve “Girne” 3.