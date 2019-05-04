Güneyde seri cinayetlerin siyasi krizleri sürüyor

RMMO subayı Nikos Metaksas’ın işlediği ve 5’i kadın 2’si çocuk toplam 7 kişinin öldürüldüğü seri cinayetlerin ardından, polisin kayıp şahıslarla ilgili soruşturmalarda yetersiz kaldığına dair eleştiriler ve tepkiler, ilk önce Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun görevinden istifa etmesine, ardından da Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Polis Genel Müdürü Zaharia Hrisostomu’yu görevden almasına sebep oldu.

Tüm gazeteler habere manşetlerinden yer verirken, Alithia gazetesi de “Polis Genel Müdürünün Görevine Son Verildi, Başsavcıdan Polise Eleştiriler” başlıklı haberinde, cinayetlerle ilgili “siyasi sarsıntıların” sürdüğünü yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Hrisostomu’yu, Metaksas tarafından öldürülen yabancı uyruklu kadınlar konusunda polisin ihmali yüzünden görevden aldığı bir zamanda, Hukuk Dairesi’nin ise cinayetler konusunda Polis aleyhinde ciddi eleştirilerde bulunduğunu kaydetti.

Hrisostomu ile Anastasiadis’in dün bir görüşme yaptıkları ve Hrisostomu’nun istifa etmemesi üzerine Anastasiadis’in kendisini görevden aldığı belirtilirken, Anastasiadis’in, bunu yapmaya iten sebepleri, Hrisostomu’ya bir mektupla bildirdiği ifade edildi.

Buna göre Anastasiadis mektubunda, Hrisostomu’yu “polisin kayıp kişilerle ilgili şikâyetlerin araştırılmasında açık bir şekilde görevini ihmal etmesi veya eksik bırakması; bir kurumun başında bulunan kişinin kişisel bir sorumluluk taşımada, başında bulunan kurumun zedelenen prestijinin iyileştirilmesi sorumluluğu üstlenmeye çağrılması ilkesi, aynı zamanda Adalet Bakanı’nın siyasi sorumluluğa atıfta bulunarak görevinden istifa etmesi” yüzünden görevinden aldığı konusunda bilgilendirdi.

Öte yandan Hukuk Dairesi’nin, dün basına yansıyan ve Polisin, cinayete kurban giden 4 kadından 3’üyle ilgili Hukuk Dairesi’yle yazışmalarına ve kadınlarla ilgili dosyaların polise hiçbir direktif verilmeden geri gönderildikleri ve arşivlendiklerine atıfta bulunan haber üzerine açıklamalarda bulunduğu da aktarıldı.

Hukuk Dairesi’nin konuyla ilgili açıklamasına “Bütün Sorumluluklar Polise” başlığıyla yer veren gazete, dairenin, yaptığı açıklamada, kayıp kişilerle ilgili davalar konusundaki direktiflerinin “yerinde” olduğuna atıfta bulunduğunu aktardı.

Hukuk Dairesi’nin açıklamasında, polisin, kurbanlardan 4’ü için önerdiği şeyler konusundaki bilgilere yer verildiğini yazan gazete, bu bilgilere göre polisin, Romanyalı Livia Florentina Bunea ve 8 yaşındaki kızı Elena’nın kaybolmasıyla ilgili durumun “polisle ilgili olmayan bir dava” olarak arşivlenmesini, Filipinli 38 yaşındaki Mary Rose ve 6 yaşındaki kızı Sierrra’nın kaybolmasıyla ilgili durumun ise “herhangi bir suç faaliyeti şüphesi bulunmadığı” gerekçesiyle arşive konulmasını önerdiğini iletti.

BAŞSAVCIDAN BAĞIMSIZ ARAŞTIRMAYA YEŞİL IŞIK

Bu arada gazete Rum Başsavcısı Kostas Kliridis’in, dün “Polis Aleyhindeki Şikâyetler ve İddiaları Araştırmakla Yükümlü Bağımsız Makama”, kayıp kişilerle ilgili polis örgütündeki ihmaller konusunda, cezai araştırma memurlarıyla bir araştırma başlatmasına yeşil ışık yaktığını haber verdi.

Bağımsız Makamın Müdürü olan Andreas Pashalidis ise açıklamasında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı İonas Nikolau’nun konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediği mektubunun kendilerine gönderildiğini ve araştırmanın başlaması için Başsavcının buna yeşil ışık yakması gerektiğini söyledi.

ARAŞTIRMALAR BUGÜN DE DEVAM EDECEK

Öte yandan cinayetle ilgili araştırmaların, Sonar sisteminin kullanılmasıyla bugün devam edeceğini yazan gazete, Kırmızı Göl’de dün yapılan araştırmalarda bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

Sonar cihazının Ksiliato’daki gölette bugün deneneceği, akabinde de Kırmızı Göl’e götürüleceği belirtildi.

İNGİLİZ UZMANLAR RAPOR HAZIRLAYACAK

Haberde, cinayet araştırmalarına katkıda bulunmak için adaya gelen İngiliz uzmanların dün adadan ayrıldığı ve cinayet davalarıyla ilgili bulgular konusunda bir rapor hazırlayacakları da ifade edildi.

ARİANE PALANAS’IN CESEDİNE DNA METODUYLA KİMLİK TESPİTİ

Mitsero maden ocağındaki gölette bulunan ikinci cesede de DNA metoduyla kimlik tespiti yapıldığını yazan gazete, Rum polisine dayanarak, cesedin 21 Temmuz 2018 tarihinden bu yana kayıp olan ve ismi kayıp kişiler listesinde bulunan Filipinli Ariane Palanas Lozano’ya ait olduğunun teyit edildiğini iletti.

“KAYIP KADINLARLA İLGİLİ 7 BİN KİŞİLİK LİSTE”

Gazete “Kayıp Kadınlarla İlgili 7 Bin Kişilik Liste” başlığıyla yayımladığı haberinde ise, “Pan Kıbrıs Özel İş Bulma Kurumları Federasyonu” Başkanı Andreas Tsangaridis’in, polisin aradığı yabancı uyruklu kadınlarla ilgili listenin 3 bin 600 isim içermediğini, bu rakamın 7 bin olduğunu savundu.

İş Bulma Dairesi’nde, işverenlerini terk ettiklerine dair aleyhlerinde şikâyet bulunan kadınların sayısının en az 7 bin olduğunu ve bu listeyi polise verdiğini de dile getiren Tsangaridis, bu kişilerin polis tarafından kayıp değil, “aranan kişiler” olarak addedildiklerini ve polis tarafından bulundukları zaman izlenen prosedür uyarınca tutuklanıp ülkelerine geri gönderildiklerini ifade etti.

BAŞKANLIKTA İKİNCİ PROTESTO ETKİNLİĞİ

İlgili haberlerde, cinayetleri protesto etmek için dün akşam Başkanlık Sarayının önünde ikinci kez bir etkinlik düzenlendiğine yer verildi.

ANASTASİADİS YABANCI DİPLOMATLARLA BİR ARAYA GELDİ

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise dün, vatandaşları Güney Kıbrıs’ta çalışan üçüncü ülkelerin diplomatlarıyla bir araya geldiğini belirtti.

Yabancı diplomatların Anastasiadis’in konuya olan ilgisinden duygulandıklarına yer veren gazete, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu’nun ise açıklamasında, görüşmede, yasal çalışmayla izniyle Güney Kıbrıs’ta bulunan çalışanlar konusunda konsolosluk makamlarının daha detaylı bilgilendirilmesi konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Prodromu, Anastasiadis’in görüşmede cinayetlerden duyduğu üzüntüyü ifade ettiğini de ekledi.

Fileleftheros ise alınmasına karar verilen önlemler arasında, işverenlerin de kayıt altına alınması ve bu listenin yabancı uyruklu çalışanın mensup olduğu ülkenin büyükelçiliğine iletilmesinin yer aldığını da ekledi.

PARTİLERİN AÇIKLAMASI

Politis’e göre, siyasi partiler ise yaptıkları açıklamada, Adalet Bakanı’nın istifa etmesiyle Polis Genel Müdürü’nün görevden alınmasının artık bir değeri olmadığını belirten açıklamalarda bulunarak, Polis örgütünde esaslı değişiklikler yapılmasını istediler.

GAZETE BAŞLIKLARI

Politis: “Polis Genel Müdürünün Görevine Son Verilmesi Baskıyı Azaltıyor- Dostum Zaharia Teşekkür Ederim Fakat Başka Seçeneğim Yok- İonas’ın İstifası Zaharia’yı da Beraberinde Sürükledi- Kayıp Hayatlar İçin Yine Başkanlığın Önünde- Hukuk Dairesi: Kaybolan Kişilerle İlgili Durumu Biliyorduk- Express Araştırmayla Kendilerini Akladılar- Üç Cesetten Hiçbir İz Yok- Ev Hizmetlileri İçin Diyalog Başlıyor”

Fileleftheros: “Polis Genel Müdürünün Sandalyesi Elektrikli- Zaharia Hrisostomu Görevine Son Verilen Dördüncü Polis Genel Müdürü- Kırmızı Göl’e Sonar- Araştırmalar Artık Uyduyla Yapılacak- Hrisostomu Sorumluluğu Almak İstemedi- İstifa Etme Başkan Görevden Aldı- Hukuk Dairesi’nin Açıklaması- Ev Hizmetlilerinin Derhal Kayıt Altına Alınması”

Haravgi: “Polis Genel Müdürü’nü de Görevden Almak Zorunda Kaldılar”