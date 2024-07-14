Güneyde sıcak çarpmasından bir kişi yoğun bakıma alındı

Son celp ile RMMO’ya katılan ve görevini komando olarak yapan 17 yaşındaki bir personelin, sabah egzersizinin ardından fenalaştığı, önce Larnaka Genel Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlandığı bildirildi.
Son celp ile RMMO’ya katılan ve görevini komando olarak yapan 17 yaşındaki bir personelin, sabah egzersizinin ardından fenalaştığı, önce Larnaka Genel Hastanesi’ne, ardından Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne kaldırılarak yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlandığı bildirildi.
Haravgi’ye göre Rum Savunma Bakanlığı 17 yaşındaki RMMO komandosunun, 12 Temmuz’da saat 08.20’de, sabah egzersizlerinden sonra fenalaşarak bayıldığını, birlik doktorunun muayenesinden sonra hastaneye kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.
Gazete RMMO’nun Larnaka’daki bir birliğinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki RMMO komandosunun bayılma sebebinin “sıcak çarpması olduğunu” öne sürdü. Gencin önce Larnaka Genel Hastanesi’ne kaldırıldığını yazan gazete “sağlık durumunun kötü olması yüzünden” Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’ne götürülerek Yoğun Bakım Servisi’nde solunum cihazına bağlandığı bilgisini verdi.
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