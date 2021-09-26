  • BIST 1.384,680
  • Altın 498,85
  • Dolar 8,8420
  • Euro 10,3500
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Güneyde Siyasi Partiler, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki Konuşmasından Memnun

» »
Güneyde Siyasi Partiler, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki Konuşmasından Memnun
Güneyde Siyasi Partiler, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki Konuşmasından Memnun

Güney Kıbrıs’taki siyasi partilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmadan memnun olduğu bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Anastasiadis’in iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon dışında çözüm çerçevesi bulunmadığını net bir şekilde ifade ettiğini ve bunun, memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Habere göre Neofitu, Anastasiadis’in konuşmasında, “Kıbrıs’ta bugünkü durumun Türk işgali ve tahrikkarlığından” kaynaklandığını gösterdiğini kaydetti.

AKEL Basın Sözcüsü Yorgos Kukumas ise, Anastasiadis’in Türkiye’nin Güney Kıbrıs aleyhindeki “saldırganlığını”, iki devletli çözüme dair kabul edilemez talebini ve Kıbrıslı Türkleri “asimile etme” çabasını vurguladığını söyledi.

Kukumas, uluslararası alanda atılacak her adımın, Türkiye’ye adadaki “yasa dışılıklarını” sona erdirmesi yönünde baskı oluşturacak adımlar olması gerektiğini belirtirken, uluslararası toplumun da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sorumluluklarıyla yüzleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Habere göre Kukumas, Anastasiadis’in BM kararları çerçevesinden uzaklaşan fikirler de sunduğunu ve bundan kaçınması gerektiğini; çünkü bu fikirlerle, varılan uzlaşılar zemininde müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğu söyleminden uzaklaştığını ifade etti.

EDEK’ten yapılan açıklamada ise, iki toplumlu ve iki bölgeli federasyonun “ırkçı bir çözüm” olduğu ve kabul edilemeyeceği kaydedilerek, EDEK’in tüm vatandaşların siyasi ve insani haklarının korunabileceği tek halk ve tek devlet talep ettiği belirtildi.

DİPA’dan yapılan açıklamada da, Anastasiadis’in konuşmasında Erdoğan’a gereken ve uygun cevabı verdiği; ayrıca Kıbrıs sorununda iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çözümü dışındaki bir çözüm olamayacağını vurgulamasının da memnuniyet verici olduğu kaydedildi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üçlü Görüşme İçin “Neredeyse Hiç İyimserlik Çerçevesi Yok”24 Eylül 2021 Cuma 16:57
  • Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri24 Eylül 2021 Cuma 16:56
  • 83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması24 Eylül 2021 Cuma 16:55
  • Güney Kıbrıs Dubai’deki EXPO 2020 Fuarına Katılıyor24 Eylül 2021 Cuma 16:54
  • Şampuan İçerisinde Uyuşturucu!24 Eylül 2021 Cuma 16:53
  • Yangın Çıkaranlara Ağır Cezalar24 Eylül 2021 Cuma 16:52
  • Asya Bebeğin Tedavisini Güney Kıbrıs Üstlenme Girişimi24 Eylül 2021 Cuma 16:51
  • “Lefkoşa Genel Hastanesi”nde 18 Saat Boyunca Acil Serviste Bekletilen Hasta Hayatını Kaybetti24 Eylül 2021 Cuma 16:50
  • Anastasiadis, Elpidoforos’a Kapıyı Kapattı23 Eylül 2021 Perşembe 18:40
  • Anastasiadis New York’ta Irak Cumhurbaşkanıyla Bir Araya Geldi23 Eylül 2021 Perşembe 18:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti