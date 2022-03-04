Güneyde Son 24 Saatte 2 Bin 114 Yeni Vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 107 bin 650 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 137 hastadan 30’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 107 bin 650 Koronavirüs testi yapıldı, 2 bin 114 yeni vaka tespit edildi, 4 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı, hastanelerde tedavi gören 137 hastadan 30’unun durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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