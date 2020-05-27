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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Güneyde son 24 saatte yeni COVID-19 vakası görülmedi.

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Güneyde son 24 saatte yeni COVID-19 vakası görülmedi.
Güneyde son 24 saatte yeni COVID-19 vakası görülmedi.

Güneyde son 24 saatte yeni COVID-19 vakası görülmedi.

2.640 test yapıldı, yeni bir vakaya rastlanmadı; ayrıca çoğunluğu PCR olmak üzere toplam test sayısının 105 bin 929'a ulaştığı açıklandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi'nden elde edilen verilere göre, toplam 2.640 laboratuvar teşhisi arasından hiçbir SARS-CoV-2 virüsü vakası tespit edilmedi. Ayrıca; kuaförler, berberler, güzellik salonları, dövme salonları ve restoranlarda toplam 539 yeni test yapıldı.

 Okullara yönelik 20 bin tarama programı kapsamında da 1.069 test yapıldığı açıklandı. Perakende ve inşaat şirketlerinde 106 laboratuvar testi tamamlanırken, teyit edilmiş vakaları izleme sürecinde 91 test yapıldı, yeni bir vaka saptanmadı. Aile doktorların sevk programın ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel ekiplerin kontrolünden 102 test alındı, herhangi bir vakaya rastlanmadı.

Genel Hastanelerin Mikrobiyolojik Laboratuvarlarında 316 laboratuvar testi yapıldı. Ayrıca basın brifinginde, yurt dışından gelenlerden 209 laboratuvar testi tamamlandığı duyuruldu. Mevcut verilere dayanarak, güneyde bugüne kadar görülen toplam olumlu vaka sayısı 939 oldu.

Tedavisi süren hastalarla ilgili de şu bilgiler verildi. Mağusa Paralimni Genel Hastanesi'nde, biri Yoğun Bakım Ünitesinde olmak üzere 5 kişi tedavi ediliyor. Hastaneden bir hasta taburcu edildi. Lefkoşa Genel Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde üç hastanın tedavisi ise sürdürülüyor.

 

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