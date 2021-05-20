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Güneyde son anketlerde AKLE ve DİSİ yarışıyor

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Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçime yönelik anketler, seçmenin bir partiden diğerine kaydığını gösteriyor, dolayısıyla seçimden çıkacak sonuç “çok kaygan” diye nitelendiriliyor.
Güneyde son anketlerde AKLE ve DİSİ yarışıyor

Güney Kıbrıs’ta 30 Mayıs’ta yapılacak genel seçime yönelik anketler, seçmenin bir partiden diğerine kaydığını gösteriyor, dolayısıyla seçimden çıkacak sonuç “çok kaygan” diye nitelendiriliyor.

Politis, “Düşük Taraftar Toparlama ile Görüntü Kaygan” başlıklı haberinde, CYMAR tarafından 4-12 Mayıs 2021’de 1130 kişinin katılımıyla yapılan ve ANT1’in dün yayımladığı seçim anketinden Rum seçmenin, deneyimli ve yeni adaylardan bir harman tercih ettiğine dikkat çekti.

Gazete, bütün siyasi partilerin, seçmenlerini toparlama oranının düşük olmasının, seçim sonucuyla ilgili görüntüyü çok kaygan ve okunamaz hale getirmesi nedeniyle, neredeyse bütün parti kurmaylıklarında tansiyonu yükselttiğine işaret etti.

Habere göre anket, DİSİ’nin oy kaybına rağmen AKEL ile arasındaki güvenlik mesafesini koruyarak birinci parti olmaya devam ettiğini gösterdi.

Şöyle ki; DİSİ oyların 19,2’sini (daha önceki ankette yüzde 26,9), AKEL yüzde 16,4’ünü (22,9), DİKO yüzde 10,2’sini (yüzde 14,2), Ekologlar yüzde 5,1’ini (yüzde 7,2), ELAM yüzde 4,4’ünü (yüzde 6,1), EDEK yüzde 4,3’ünü (yüzde 6,1), Allagi Genias yüzde 2,5’ini (yüzde 3,5), DİPA, Kıbrıs İçin Mağusa yüzde 1,9’unu (yüzde 2,7) alıyor. Aktif Vatandaşlar-K.E.K.K yüzde 1,4 (yüzde 2), meclis dışında kalacak görünen Dayanışma Hareketi yüzde 1,2 (yüzde 1,6), Hayvan Partisi yüzde 1 (yüzde 1,4), Afipnisi 2020 yüzde 0,3 (yüzde 0,4), Pnoi Lau yüzde 0,2-0,3 oy alıyor. Sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 7,7 ve cevap vermek istemeyenlerin oranı da yüzde 19,1.

DİSİ seçmeninin yüzde 55’ini koruyor ancak partiden ELAM’a, Kıbrıs İçin Mağusa’ya, Ekologlar’a ve DİKO’ya kaymalar var. AKEL’in kendi seçmenini toparlama oranı yüzde 70 ancak bundan da DİKO, Ekologlar ve DİSİ’ye kaymalar var. Seçmeninin yüzde 55’ini toparlayan DİKO’dan Ekologlar’a, AKEL’e, DİPA’ya, ELAM’a ve EDEK’e kaymalar var. EDEK seçmeninin ancak 44’ünü toparlayabiliyor ve bu parti seçmeninin yüzde 14’ün DİKO’ya, yüzde 6’sı AKEL’e ve yüzde 6’sı Ekologlar’a kayıyor, DİSİ’ye ve Allagi Genias’a kayan seçmeni de var. Seçmeninin yüzde 45’ini toparlayabilen ELAM’dan DİSİ’ye, DİKO’ya, Aktif Vatandaşlar’a ve DİPA’ya kaymalar var.  Ekologlar’ın seçmenini toparlama oranı yüzde 50, seçmeninden DİKO’ya, Allagi Genias’a, Afipnisi 2020’ye ve ELAM’a kayma var.

Meclisteki sandalye dağılımı açısından AKEL ve DİSİ’nin 1-2 sandalyesini kaybetmekte, ELAM, Ekologlar ve EDEK’in ise sandalye sayısını artırmakta olduğu değerlendiriliyor.

Fileleftheros, anket sonuçlarını “DİSİ ve AKEL Sandalye Kaybediyor… DİSİ’nin Birinciliği Net, ANT1’in Anketi Dördüncülük İçin Savaş Gösteriyor” başlığıyla aktardı.

OY VERME SIRASINDA UYGULANACAK ALIŞILMADIK KURALLAR

Politis ve diğer gazeteler genel seçimin oy verme sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yeni kurallar uygulanacağını, bu alışılmışın dışında kuralların siyasi partilere iletildiğini yazdı, bazılarını şöyle sıraladı:

Seçim merkezleri içerisindeki seçmen yoğunluğunun mümkün olduğunca azaltılması ve maske takılması gerekiyor. Seçmenler, seçmen listesindeki isimlerinin yanına imza atacakları kalemle oy kullanacak ve çıkışta kullandığı kalemi kutuya atacak. Seçmenlerin yoğun olması veya yeterli sayıda kalem olmaması durumunda, mevcut kalemlerin sürekli dezenfekte edilmesi gerekiyor. Bir seçmen oyunu kullanıp sandıktan ayrıldığı zaman sandık başkanı, oy verme işleminin yapıldığı bölmeye, seçmenin kullandığı zemini örtmek için A3 ebadında yeni bir kağıt yapıştırmak zorunda. Oy verilen bölmelerde paravan perdeler olmayacak, bölmeler göz temasını önleyecek şekilde yerleştirilecek. Oy verme bölmesi ve kullanılan teçhizat belirli aralıklarla dezenfekte edilecek.  Bütün alanlarda sınırsız dezenfektan, seçim merkezlerinde kolayca ulaşılabilecek sınırsız sıvı sabun, alkol bazlı el dezenfektanı, maske, çöp torbası, sıvı yüzey temizleyici, her sandıkta en az 30 kalem, iki plastik kutu ve A3 ebadında yapışkanlı kağıt bulundurulacak. Sandık görevlileri sabit gruplarda çalışacak, koronavirüs belirtisi gösterenler uzaklaştırılacak. 

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