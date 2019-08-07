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Güneyde taciz edilen Kıbrıslı Türk otobüs şoförü, ikinci ifadesini vermeye gitmiyor

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Güneyde taciz edilen Kıbrıslı Türk otobüs şoförü, ikinci ifadesini vermeye gitmiyor
Güneyde taciz edilen Kıbrıslı Türk otobüs şoförü, ikinci ifadesini vermeye gitmiyor

Güney Kıbrıs’ta, Larnaka Havaalanı’nda, KKTC’ye getirmek üzere turist aldığı sırada iki taksi şoförünün tacizine uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olan Kıbrıslı Türk otobüs şoförünün, ikinci kez ifade vermeye girmemesi sebebiyle soruşturmanın tıkandığı iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bilgisine getirilen olayda şikayetçi olan Kıbrıslı Türk otobüs şoförünün, Rum polisi tarafından ikinci kez ifade vermeye çağırıldığını ancak Kıbrıslı Türk’ün ifade vermek için Güney Kıbrıs’a gitmeyi reddettiğini yazdı.

Gazete, Rum polisinin, bazı ek bilgiler vermesi ve kendisini taciz eden şahısları teşhis etmesi amacıyla tamamlayıcı ifade vermeye çağırdığı Kıbrıslı Türk’ün ifade vermemesi sebebiyle araştırmanın durma noktasına geldiğini belirtti.

Kıbrıslı Türk otobüs şoförünün, Larnaka Havaalanı’ndan yolcu aldığı sırada, orada bulunan taksi şoförlerinin otobüsün yan aynalarını kapattığı ve küfür ettikleri yönünde şikayette bulunduğunu yazan gazete, Kıbrıslı Türk’ün ifade vermeye gitmemesine karşın Rum polisinin, başka bir görgü tanığı veya kamera kaydı olup olmadığı yönündeki araştırmasını sürdürdüğünü de yazdı.

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