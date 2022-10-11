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Güney'de Taraftarlar Arasında Kavga

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Güney Kıbrıs’ta hafta sonu oynanan bir futbol karşılaşmasında yaşanan olaylar konu oldu.
Güney'de Taraftarlar Arasında Kavga

Fileleleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta cuma gecesi, GSP’de oynanan APOEL ile Karmiotissa futbol takımları arasındaki maçın devre arasında, her iki takımın taraftarları arasında kavga çıktığını yazdı.


“Karmiotissa” takım taraftarlarından bir kişinin, olay sırasında bıçak çıkararak tehdit savurduğunu yazan gazete, özel güvenliğin olaya hemen müdahale ettiğini ve polisin çağrıldığını belirtti.

Polis tarafından tutuklanan bahse konu kişinin daha sonra polis sorgusu sırasında yasa dışı olarak Güney Kıbrıs’ta ikamet eden İran asıllı bir kişi olduğunun tespit edildiğini yazan gazete, olayla ilgili olarak dün “Karmiotissa” takımı resmi heyetinden olan 46 yaşındaki iş insanının da tutuklandığını yazdı.

Habere göre, her iki tutuklu Perşembe günü mahkeme önüne çıkarılacak.

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