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Güney'de Temmuz ayı turizm gelirlerinde 'rekor'!

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Güney Kıbrıs’ın Temmuz ayındaki turizm geliri açıklandı.
Güney'de Temmuz ayı turizm gelirlerinde 'rekor'!

Haravgi gazetesi İstatistik Dairesi’nin verilerine dayanarak, Temmuz ayındaki gelirlerin rekor sayılacak nitelikte olduğunu yazdı.

Temmuz ayında gelirlerin 474 milyon euroya dayandığını yazan gazete Temmuz 2023’te bunun, 454.6 milyon euro olarak kaydedildiğini belirtti.

Habere göre Ocak-Temmuz 2024 döneminde turizmden elde edilen gelir 1 milyar 610 milyon şeklinde kaydedilirken, 2023 yılının aynı döneminde ise 1 milyar 544 milyon gelir elde edildi.

Temmuz 2024’te kişi başına turist harcamaları 859 euro 59 sent olurken 2023’te 867 euro 96 sent şeklinde belirlendi.

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