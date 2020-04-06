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Güney'de thalasamia merkezinde çalışan doktor pozitif çıktı

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Makarios Hastanesi Thalasamia bölümünde çalışan bir doktorun koronavirüs testlerinin pozitif çıkması Kıbrıs'ın güneyinde paniğe yol açtı.
Güney'de thalasamia merkezinde çalışan doktor pozitif çıktı

Kıbrıs’ın güneyinde Makarios Hastanesi’nin Thalasamia bölümünde görev yapan bir doktorun Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Söz konusu durum Kıbrıs’ın güneyinde paniğe yol açarken, doktorun temas ettiği herkese Koronavirüs testi yapılacağı açıklandı.

Rum Basınında, “Koronavirüs, Thalasamia merkezini de vurdu” başlığıyla duyurulan haber, thalasamialı bireyler arasında da paniğe yol açtı.

Thalasamialı bireylerin bağışıklık sisteminin yeteri kadar güçlü olmadığı söylenirken, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan olayla ilgili henüz detaylı bir açıklama gelmedi

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