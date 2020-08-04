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Güney’de 'tıbbi esrar'a ilişkin yeni yönetmelik oy çokluğuyla parlamentodan geçti

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Güney’de 'tıbbi esrar'a ilişkin yeni yönetmelik oy çokluğuyla parlamentodan geçti
Güney’de 'tıbbi esrar'a ilişkin yeni yönetmelik oy çokluğuyla parlamentodan geçti

Güney Kıbrıs Parlamentosu, tıbbi esrarın; reçetesini, dağıtımını ve kullanılabilirliğini düzenleyen Yasa Tasarısı’nı oy çokluğuyla kabul etti.

Yasa Tasarısı, 42 lehte ve yedi aleyhte oyla onaylandı.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre,  söz konusu yönetmelikle, tıbbi esrar sektörünün yasadışı uyuşturucu ticaretinin eline geçme riskini en aza indirmek adına değişiklikler yapıldığı ifade edildi.

Tıbbi esrar kullanımına yönelik gerekli reçete için standartların “Evde Sağlık Komitesi” tarafından sunulacak rapora göre belirleneceği kaydedildi.

Söz konusu standartlar daha önce Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyordu.

Evde Sağlık Komitesi tarafından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın, bazı hastaların tıbbi esrar reçetesini onaylama sürecinde gecikmelere neden olduğunu ve bu durumun, hastaların, esrarı uyuşturucu satıcılarından satın almalarına yol açtığı ifade edildi.

Güney Kıbrıs Parlamentosu, Şubat 2019’da yaptığı oylamada tıbbi esrarın yetiştirilmesi, ithal edilmesi, bulundurulması ve kullanılmasına izin vermişti.

Tıbbi esrar yetiştiriciliği ve üretimi konusunda sadece üç üreticiye 15 yıl boyunca lisans verileceği açıklanmıştı.

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