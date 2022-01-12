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Güney'de Turizm Geliri Ekim 2021’de Arttı

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Güney'de Turizm Geliri Ekim 2021’de Arttı
Güney'de Turizm Geliri Ekim 2021’de Arttı

Güney Kıbrıs’ın Ekim 2021’de turizmden elde ettiği gelirin, “rekor yıl” olarak tanımlanan 2019 yılının Ekim ayı gelirlerini aştığı bildirildi.


Fileleftheros’un Rum İstatistik Dairesi’nce dün açıklanan verilere dayandırdığı haberine göre, 2021’in ilk 10 ayında turizm gelirleri 1.4 milyon Euro, gelen turist sayısı ise 391 bin 638 oldu.
Ekim 2019’da turizmden elde edilen gelir 299,4 milyon Euro olduğuna dikkat çeken gazete, 2021’de gelen turistleri “huvarda” (eğlenceye çok harcayan) olarak niteledi. 

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