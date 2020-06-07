Güney’de, Tuzla Camisi’ne Bizans bayrağı asılması olayı hakkında açıklamalar

Din İşleri Başkanlığı, Güney Kıbrıs’ta Tuzla camisine Bizans bayrağı asılması olayının ivedilik ve ciddiyetle araştırılarak gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün bazı haber sitelerinde Larnaka’daki Tuzla Camimize Bizans Bayrağı asıldığına dair görüntülü haberler yer aldı.

Bizi oldukça üzen konu bilgimize geldikten sonra, Religious Track Ofisi aracılığıyla başta Başpiskoposluk olmak üzere yetkililerden konunun takibi ve izahını istedik. İlgili ofis aracılığıyla bize Başpiskoposluğun Larnaka’daki ilgili birimlerinden konunun ciddiyetle araştırılmasını istediği iletildi. Ayrıca derhal temsilcimiz ve Hala Sultan İmamımız Sayın Şakir Alemdar’ı da durumu yerinde görmek ve incelemek üzere ilgili camiye gönderdik. Ancak görevlimiz camiye vardığında yaptığı incelemede, camide asılı bayrağın indirilmiş olduğunu raporladı.

Haber sitelerinde yer alan bu son derece tehlikeli ve çirkin görüntülerin yetkililerce ivedilikle ve ciddiyetle araştırılarak konunun açığa çıkartılmasını ve sonuca bağlı olarak gereğinin yapılmasını hassasiyetle talep ediyoruz. Özellikle dini duyarlılıkları kullanarak, dini mekânlara saldırarak, dini inançları ve inananları aşağılayarak düşmanlık oluşturmayı, nefret tohumları ekmeyi amaçlayan bu tür eylemlerin gerçekleşmesinin önüne geçilmesi için gerekli güvenlik tedbirlerinin acilen alınmasını beklemekte ve talep etmekteyiz.

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, nerede olursa olsun, hangi inanç grubuna mensup olursa olsun, her inancın ibadethanesi saygındır ve korunmalıdır. Haber sitelerinde yer alan görüntü tarzındaki her türlü eylem ve eylem sahiplerini motive eden sağlıksız düşünce tarzı kınanmakla kalmamalı, bu sağlıksız düşünce tarzını değiştirecek programlarla topyekûn mücadele başlatılmalıdır.”