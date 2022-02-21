Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri

Güney Kıbrıs’ta ulusal birlik ve Rum yönetiminin Güven Yaratıcı Önlem paket önerisine destek sesleri işitilmeye başladı.

Marios Karoyan partisinin olağan kurultayında, Averof Neofitu da bir anma töreninde bu yönde görüşler dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre DİPA (Demokrat Parti) Başkanı Marios Karoyan “Doğu-Batı, ABD, Rusya ve Çin ilişkilerinin yeni bir soğuk savaşı andırdığı, Türkiye’nin de bölgesel güç olarak konumunun yükselebileceği, bu olgular karşısında birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiği” görüşünü ortaya koydu, ulusal birlik hükümeti önerdi.

Partisinin 1’inci olağan kurultayında konuşan Karoyan, ulusal birlik veya mümkün olduğunca geniş tabanlı hükümet önerdi, böyle bir hükümetin ortak programını garanti edecek ortak bir başkan adayı önerisini ortaya koydu.

Karoyan, DİPA’nın “BM ve AB himayesinde, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına uygun ortam yaratılmasına yardımcı olacak her türlü karşılıklı etkin Güven Yaratıcı Önlemi (GYÖ) şartlı teşvik ettiğini” de sözlerine ekledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da bazı EOKA’cılar için Limasol’da düzenlenen anma töreninde “vatan boş vatansever sözlerle kurtarılmaz” dedi.

Neofitu tek yolun ulusal birlik ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Güven Yaratıcı Önlemler politikasına destek” olduğu görüşünü belirterek “Helenizm birlik iken şanlı tarih sayfaları yazmayı başardık” dedi.