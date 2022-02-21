  • BIST 2.021,27
  • Altın 831.841
  • Dolar 13.6472
  • Euro 15.4715
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri

» »
Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri
Güney’de Ulusal Birlik ve GYÖ’ye Destek Sesleri

Güney Kıbrıs’ta ulusal birlik ve Rum yönetiminin Güven Yaratıcı Önlem paket önerisine destek sesleri işitilmeye başladı.

Marios Karoyan partisinin olağan kurultayında, Averof  Neofitu da bir anma töreninde bu yönde görüşler dile getirdi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre DİPA (Demokrat Parti) Başkanı Marios Karoyan “Doğu-Batı, ABD, Rusya ve Çin ilişkilerinin yeni bir soğuk savaşı andırdığı, Türkiye’nin de bölgesel güç olarak konumunun yükselebileceği, bu olgular karşısında birlik içerisinde hareket etmeleri gerektiği” görüşünü ortaya koydu, ulusal birlik hükümeti önerdi.

Partisinin 1’inci olağan kurultayında konuşan Karoyan, ulusal birlik veya mümkün olduğunca geniş tabanlı hükümet önerdi, böyle bir hükümetin ortak programını garanti edecek ortak bir başkan adayı önerisini ortaya koydu.

Karoyan, DİPA’nın “BM ve AB himayesinde, Kıbrıs sorununa kapsamlı çözüm hedefli müzakerelerin yeniden başlamasına uygun ortam yaratılmasına yardımcı olacak her türlü karşılıklı etkin Güven Yaratıcı Önlemi (GYÖ) şartlı teşvik ettiğini” de sözlerine ekledi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu da bazı EOKA’cılar için Limasol’da düzenlenen anma töreninde “vatan boş vatansever sözlerle kurtarılmaz” dedi.

Neofitu tek yolun ulusal birlik ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Güven Yaratıcı Önlemler politikasına destek” olduğu görüşünü belirterek “Helenizm birlik iken şanlı tarih sayfaları yazmayı başardık” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Lider Arabistan Yolcusu20 Şubat 2022 Pazar 20:45
  • Refakatçisi Olmayan Mülteci Çocuk Sayısında Artış20 Şubat 2022 Pazar 14:55
  • Anastsiadis Yönetimi Çözümsüzlüğe Yatırımla Doğal Gazı Akdeniz’in Dibine Gömdü20 Şubat 2022 Pazar 14:15
  • Anastasiadis’in Mart Ayı Programı Yoğun20 Şubat 2022 Pazar 14:06
  • Kadis: Hellim Kimsenin Rehinesi Değil20 Şubat 2022 Pazar 13:57
  • GYÖ’ler İçin Seferberlik Devam Ediyor20 Şubat 2022 Pazar 12:55
  • Hayat Pahalandı20 Şubat 2022 Pazar 12:29
  • Hastanede Covıd-19 Tedavisi Gören Kadın Klor Zehirlenmesinden Öldü20 Şubat 2022 Pazar 12:07
  • Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposluğu’na Adaylıkla İlgili Kulisler Dönüyor20 Şubat 2022 Pazar 11:47
  • İnternet Üzerinden 10 Bin Dolarlık Dolandırıcılık20 Şubat 2022 Pazar 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti