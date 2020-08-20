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Güney'de uyuşturucudan aranıyor.Mahkeme Kuzey'deki evliliğe inanmıyor

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Güney'de uyuşturucudan aranıyor.Mahkeme Kuzey'deki evliliğe inanmıyor
Güney'de uyuşturucudan aranıyor.Mahkeme Kuzey'deki evliliğe inanmıyor

GKRY polisinin 25 Mart 2019’da Larnaka’da 1,5 kilo kokain meselesiyle ilgili aramakta olduğu G. C. (E-43) ad şahıs 3.3.20 tarihinde Gazimağusa’da kalmakta olduğu otel odasında tasarrufunda kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 2 gr madde ile tespit edilerek tutuklanmıştı.

 Sanık aleyhine 3 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla tanzim edilen dosy ağır ceza mahkemesine gönderilmiş ve sanık kaçma olasılığına karşılık 11.3.20 tarihinde hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmişti.

Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam etmekte olan başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdem yargıç Ayşen Toroslu ve yargıç Hazan Aksun’dan oluşan ağır ceza heyeti huzurunda bulunan ve sanık GKRY vatandaşı G.C. aleyhine tanzim edilen 3 gr kokain türü uyuşturucu madde ithal ve tasarruf dosyasını görüşerek karara bağladı ve sanığı 3 ay hapse mahkum etti. Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okunan kararda dikkat çekici unsurlar göze çarptı.

 Sanığın cezaevinde bulunduğu süre içerisinde 22.6.20 tarihinde KKTC vatandaşı bir Türk kadınla evlendiği, 23.6.20 tarihinde KKTC’de oturma izni aldığı ve bu nedenle KKTC’de iş kurup çalışmak maksadıyla denetimli serbestlik yasasından faydalanma isteğinin olduğu belirtildi. Sanığın denetimli serbestlik talebi kabul görmedi Sanığın gerçekleştirmiş olduğu evliliğin paravan bir evlilik olduğu yönünde polis tarafından bir soruşturma açılması nedeniyle bu talebin kabul edilmemesi yönünde iddia makamının itirazda bulunduğu belirtilen kararda sanığın niyetinin rehabilite olmak değil KKTC’de kalmak niyeti taşıdığına kanaat getirilerek denetimli serbestlikten faydalanma talebi ağır ceza heyeti tarafından uygun bulunmadı.

 Sanık aleyhine ve lehine tüm unsurlar göz önünde bulundurulduktan sonra işlemiş olduğu suçtan 3 ay hapislik cezası verildiği açıklandı. Savunma avukatı istinafa gidiyor. Elde edilen bilgiye göre yasal süre olan 14 gün içerisinde savunma avukatının karara itiraz edeceği öğrenildi. B süre içerisinde tutuklu kalacak olan sanığın KKTC’de ikamet edip edemeyeceği istinaf kararından sonra açığa çıkmış olacak.

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