Güney’de Uyuşturucudan Tutuklama

Lefkoşa Rum kesiminde ikamet eden 33 yaşındaki bir şahsın evinde, kokain olduğuna inanılan 45 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği haber verildi.

Söz konusu kişinin uyuşturucuyu başka bir kişiye tedarik edeceğinin düşünüldüğünü yazan Alithia gazetesi, polis tarafından kontrol amaçlı durdurulan şahsın üzerinde kokain olduğu düşünülen küçük miktarda uyuşturucu maddeye rastlandığını, daha sonra şahsın evinde yapılan aramada ise 45 gram uyuşturucu madde tespit edildiğini belirtti.

Gazete 33 yaşındaki kişinin tutuklandığını ve polisin araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

Yaşanan başka bir olayda ise, 28 yaşındaki bir kadın sürücünün polis tarafından kontrol amaçlı durdurulduğunu ve sürücüye yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıktığını yazan gazete, araçta bulunan 22 yaşındaki şahsın tasarrufunda ise az miktarda hint keneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddeye rastlandığını belirtti.

Rum polisi tarafından yapılan operasyonlarda, alkol ve uyuşturucu tesirinde olduğu tespit edilen başka araç sürücülerinin tutuklandığını da belirtildi.