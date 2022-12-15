  • BIST 5.188,82
  • Altın 1066.142
  • Dolar 18.6379
  • Euro 19.7735
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Güneyde uzamış Covid sendromunu yaşayan kişilerin sayısı 30 bin

» »
Güneyde uzamış Covid sendromunu yaşayan kişilerin sayısı 30 bin
Güneyde uzamış Covid sendromunu yaşayan kişilerin sayısı 30 bin

Güney Kıbrıs’ta 2020 ve 2021 yıllarında Covid geçiren ancak hastalığın etkilerini hala yaşayan 30 binden fazla kişi bulunduğu bildirildi.

 

Haravgi ve diğer gazeteler, 2020 ve 2021 yıllarında Covid olan ve hastalığı geçirmelerine karşın bazı semptomlarını yaşamaya devam eden yaklaşık 30 bin kişi bulunduğunu yazdılar.

 

Gazete, “Long Covid” olarak adlandırılan bu kişilerin yüzde 65’inin aşısız, yüzde 35’inin ise aşılı kişiler olduklarını belirtirken en uzun semptom süresinin ise bir yıldan fazla olabildiğini vurguladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney’de iki kişiyi öldüren cinayet sanığına 25 yıl hapis cezası13 Aralık 2022 Salı 15:58
  • Anastasiadis, cinsel eğitim yasasını onayladı13 Aralık 2022 Salı 14:26
  • Güney'de 300 Polis işe alınacak!13 Aralık 2022 Salı 14:00
  • Güney'in KKTC'den elektrik alması gündemde...13 Aralık 2022 Salı 12:58
  • Güney Kıbrıs’ın KDV vergi kaybı 122 milyon Euro!12 Aralık 2022 Pazartesi 18:39
  • Limasol'da deprem meydana geldi12 Aralık 2022 Pazartesi 13:33
  • Rum Polisi Zanlıyı Bulmak İçin KKTC'den Yardım İstedi!12 Aralık 2022 Pazartesi 11:58
  • Nuris: "Mültecilerin yüzde 95'i Yeşil Hat'tan geçiyor"12 Aralık 2022 Pazartesi 11:51
  • Rum basınında Türk tarafı ara bölgede “tartışmalı bölgeler” talep ediyor iddiası11 Aralık 2022 Pazar 14:14
  • İki Ankette de Hristodulidis Önde11 Aralık 2022 Pazar 12:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti