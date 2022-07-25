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Güney'de yabancılara sokak dayağı

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Bebekli Afrikalı kadından sonra işinden evine dönen Pakistanlı genç sokak ortasında dövüldü
Güney'de yabancılara sokak dayağı

Afrika kökenli bir kadının, kucağında bebeği olduğu halde bir Rum tarafından sokak ortasında dövülmesinden sonra cumartesi günü yeni bir ırkçı şiddet olayı meydana geldiği, bu seferki kurbanın 23 yaşındaki Haydar Ali isimli Pakistanlı olduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Haydar Ali isimli Pakistanlı, sabahın erken saatlerinde işten evine yürürken Lefkoşa Surlariçi’nde (Rum kesimi) araba ile yanına yaklaşan iki kişinin saldırısına uğradı. Arabadaki kişiler Ali’ye önce “Biz Kıbrıs’ta ırkçıyız” diyerek küfretti ardından da sokak ortasında dövdü. Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay sonrasında, başına ve ağzına aldığı darbeler nedeniyle hastanenin acil servisine başvuran Ali bu kez de tıbbi yardım alabilmek için 6 saat beklemek zorunda kaldı.

Gazete olayın şikâyet edilmesi üzerine polisin dün akşam 19 ve 21 yaşındaki iki kişiyi tutukladığı bilgisini verdi.

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