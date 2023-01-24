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Güney'de yabani kuşların öldürülmesine 21 bin Euro ceza

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Güney Kıbrıs'ta Aralık 2021'de zehirli yemlerle yabani kuşların öldürülmesi nedeniyle 21 bin Euro para cezası kesildi.
Güney'de yabani kuşların öldürülmesine 21 bin Euro ceza

Alithia gazetesi ilgili makamların ayrıca ilk kez yabani kuşların zehir kullanılarak öldürülmesi suçunu belgelediğini yazdı.

Habere göre “BirdLife Cyprus” isimli dernek konuyla ilgili yaptığı açıklamada verilen cezaların, Aralık 2021’de işlenen suçlarla ilgili olduğunu, bazı yerlerde bulunan ölü kuşlara yapılan incelemelerde kuşların ölümlerinin toksik ve yasaklı madde “carbofuran” kaynaklı olduğunun tespit edildiğini belirtti.

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