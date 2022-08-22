Güneyde yaz dönemi av sezonu başladı

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, yaz dönemi av sezonun dün başladığını ve 18 Eylül’de sona ereceği haberine yer verdiler.
Gazete, 19 bini aşkın avcının, yaz dönemi av sezonuna katılmasının da beklendiğini yazdı.
Politis gazetesi ve diğer gazeteler, yaz dönemi av sezonun dün başladığını ve 18 Eylül’de sona ereceği haberine yer verdiler.
Gazete, 19 bini aşkın avcının, yaz dönemi av sezonuna katılmasının da beklendiğini yazdı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.