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Güneyde yaz zor geçecek

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Güneyde yaz zor geçecek
Güney Kıbrıs’ta son iki yıldır yağışlardaki azlıkla birlikte su kaynaklarının kurumaya başlamasından ötürü yazın zor geçeceği yönünde değerlendirmelerde bulunuluyor.

Haravgi gazetesi yetkili birimden yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs genelinde büyük barajların doluluk oranının 88,454 milyon metre küp su ile yüzde 30,4 olduğunu yazdı.

Büyük barajların kapasitesinin 290,804 milyon metre küp olduğunu belirten gazete, mevcut su miktarına bakılığında doluk oranının çok düşük olduğunu belirtti.

Habere göre geçen sene aynı dönemde doluluk oranı 111,784 milyon metre küp su ile yüzde 38,4 idi.

Gazete 2016 yılındaki yağış azlığından dolayı tüm kaynakların yüzde 20 oranında azaldığını da kaydetti.

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