Güneyde yeni önlemler uygulamada: Personelin %20’si uzaktan çalışacak

Güney Kıbrıs’ta coronavirüs pandemisinin yayılmasının engellenmesi hedefiyle alınan yeni tedbirler uygulamaya geçti.

Limanlar ve havaalanları aracılığıyla ülkeye ulaşan yolculara zorunlu PCR testi yapılacak. PCR tahlilinin ücreti 15 Euro olacak ve yolcular tarafından karşılanacak.

Dünden itibaren alışveriş merkezleri içinde veya dışında tüm Noel etkinlikleri erteleniyor. Belediyeler ve köylerde yapılacak etkinliklerde hijyen protokollerine uyulup uyulmadığının sorumluluğu yerel birimlerde ve organizatörlerde olacak. Söz konusu tedbirler 10 Ocak’a kadar geçerli olacak.

Ayrıca dünden itibaren yıl sonuna kadar iş yerlerindeki personelin %20’si uzaktan çalışacak. Diğer yandan erlerin yemin törenleri Şubat sonuna kadar ertelendi.