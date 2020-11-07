Güney'de yolsuzluğa karşı tedbirler masaya yatırıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, dün düzenlenen toplantıda, yolsuzluk olaylarının önüne geçilmesi için alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Anastasiadis’in başkanlığında, geniş bir katılımla Rum Yönetimi Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, alınacak tedbirler üzerine durulduğunu yazdılar.

Habere göre Hükümet Sözcüsü Kusios, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Anastasiadis’in devleti yolsuzluk olaylarına karşı korumaktaki kararlılığını dile getirdiğini ve tüm ilgili makamlardan bu konudaki sorumluluklarını ve görevlerini üstlenmelerini istediğini belirtti.

Kusios, açıklamasında ayrıca pazartesi günü yeniden bir toplantının yapılacağını ve kamuoyuna duyurulacak olan nihai tedbirlere ilişkin kararın alınacağını da ifade etti.

RUM BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE PROTESTO

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise, Aktif Vatandaşlar Hareketi ve Yolsuzluğa Son Platformunun, dün akşam Rum Başkanlığı önünde protesto gösterisi düzenlediğini yazdı.

Habere göre gösteriye katılanlar, ellerinde “Her Şey Açıkta-Şimdi İstifa Edin” pankartları tutarak, El Cezire’nin yayının ardından altın pasaportlarla ilgili çıkan skandalın yönetilmesi şeklini protesto ettiler.