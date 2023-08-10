Güney’de Yüksek Mahkeme’den Kıbrıs vatandaşlığı konusunda Kıbrıslı Türklere “hayır”

Güney Kıbrıs’ta Yüksek Mahkeme’nin, TC kökenlilerle evlenen veya TC kökenli çocuklar olan Kıbrıslı Türklere, “Kıbrıs” vatandaşlığı verilmemesi konusunu ele alırken, başvuru sahiplerine “hayır” yanıtı verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yüksek Mahkeme’den Vatandaşlık Konusunda Kıbrıslı Türklere Hayır” başlığıyla aktardığı haberinde, Yüksek Mahkeme’nin ilgili kararına yer verdi.

Gazete, TC kökenli kişilerle evlenen ve Kuzey’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, “Kıbrıs Cumhuriyeti” tarafından tanınması konusunun uzun zamandan beri tartışıldığını son olarak ise konunun yargıya taşındığını yazdı.

Dava konusunda ise gazete, 16 Kıbrıslı Türk’ün, mahkemeye başvurarak Yüksek Mahkeme’nin, vatansız insanlarla ilgili 1954 ve 1961 yılına ait Uluslararası Sözleşme (Statelessness Convention) veya uluslararası hukuka göre, vatansız kişilerin tanınmasına yönelik tanımlanmış kriterler veya koşullarla, belirli bir prosedürün oluşturulmasını emreden Bakanlar Kurulu’na veya İçişleri Bakanlığı’na veya Nüfus ve Muhaceret Dairesi’ne yönelik “mandamus” emrini vermesini talep ettiğini belirtti.

Bu 16 kişiden bazılarının, 1974 Barış Harekatı’ndan önce veya sonra doğduğunu, bir yandan Kıbrıs vatandaşlarının, diğer yandan da Türk vatandaşlarının çocukları ya da torunları olduklarını iddia ettiklerini belirten gazete, bu çerçevede “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olarak da kaydolmak için ilgili makama başvurduklarını, ancak bu konuda ne yanıt alabildiklerini ne de şu ana kadar kendilerine bu sıfat verildiğini yazdı.

Gazete, bahse konu kişilerin kendilerini “vatansız” olarak addettiklerini, ayrıca “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin kendilerine vatandaşlık verme yükümlüğünü de yerine getirmediğini düşündüklerini belirtti.

Habere göre kararda, “başvuru yapanların, Kıbrıs Cumhuriyeti”nin uluslararası sözleşmelere katılmadığını kabul ettikleri” belirtildi.

Buna ek olarak kararda, “başvuru sahiplerinin, biri hariç, ebeveynlerinden biri veya her ikisi de Türk vatandaşı olmasının açık olduğu için Türk vatandaşlığına sahip oldukları, sonuç olarak iddia ettikleri gibi vatansız olmadıkları” ifade edildi. Gazete, Kıbrıs’ta doğan (Strovolo) ve Kıbrıs kökenli olan çocuğun (18 yaşından küçük) ise durumunun, diğer başvuru sahiplerinden ayrı tutulduğunu yazdı. Habere göre mahkeme yargıcı G.N.Yasemis, başvuru sahiplerinin -biri hariç- bu meselede, vatansız olmadığını, incelenen ortak başvuruda, biri hariç, tamamının Türk vatandaşlığına sahip olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme ayrıca, 16 kişi tarafından yapılan bu başvurunun incelenmesi konusundaki yetkilinin İdare Mahkeme olduğuna da karar verdi.