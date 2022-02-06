Güney'de Yunan Pasaportu Hamili İki Rus Nezarethaneden Kaçtı

Baf merkezi polisinin gözaltına aldığı iki Rus’un nezarethaneden kaçtığı, üç polis memurunun da açığa alındığı bildirildi.



Alithia ve diğer gazetelere göre Yunan pasaportu hamili Aleksandro Sarkisidi (E-28) ve Ernai Kozmiov (E-34) isimli iki Rus’un, dün sabah yapılan sayımda, nezarethanede olmadıkları fark edildi.

İki kaçağı bulmak için araştırma başlatan ve bu çerçevede fotoğraflarını basına dağıtarak halktan yardım da isteyen polis, karakolda görevli üç polis memurunu da açığa aldı.