Güneydeki başkanlık seçimi için 4 aday netleşti

2018 Ocak ve Şubat yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak “4 ana aktörün” kesinleştiği haber verildi.

Fileleftheros’un “Başlama Çizgisinde” başlıklı manşet haberine göre Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği ile “Özerk Platform” dün DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u destekleme kararı aldı.

Bunun, “Papadopulos’un merkez partilerin bütün bileşenlerini adaylığı etrafında toplamayı başardığı anlamına geldiği” belirtilen haberde, “Ekologlar ve Platform’un DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi ile “aynı gemide olacağına” dikkat çekildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in adaylığını cumartesi günü resmen açıkladığı hatırlatılan haberde Ekologlar’ın ve Özerk Platform’un dünkü kararının ardından Rum Başkanlık Sarayı’na girmek için yarışacak adaylarla ilgili görüntü netleştiği, önümüzdeki günlerde başka kararlar da alınabileceği ancak bunun, şekillenen görüntüyü değiştirmeyeceği kaydedildi.

Rum başkanlık seçimlerinin “ana aktörleri”; DİSİ’nin desteklediği Nikos Anastasiadis, AKEL’in desteklediği Stavros Malas, Vatandaşlar İttifakı Başkanı Yorgos Lillikas ve Ekologlar Hareketi ile Platform’un desteğini alan Nikolas Papadopulos olarak şekillendi.

Alithia, “Başkanlık Seçimleri – Sahne Netleşti... Savaş Şimdi Başlıyor” başlıklı manşet haberinde Özerk Platform’un, Nikolas Papadopulos’u desteklemek için birkaç ay önce Vatandaşlar İttifakı’ndan ayrılan kişilerden oluştuğu bilgisini verdi.

Habere göre Rum meclisinde temsil edilen ve adayını açıklamayan tek parti ELAM. Parti Başkanı Hristos Hristu, ELAM’ın gelecek seçimlere kendi adayıyla katılacağını bazı planlar üzerinde çalıştığını ve kararını önümüzdeki günlerde vereceğini açıkladı.

Politis Nikolas Papadopulos’un Ekologlar Hareketi Vatandaşlar İşbirliği’nin dünkü toplantısına, Kıbrıs sorunu ve iç yönetim alanlarındaki seçim programıyla ilgili bir mektup gönderdiğini haber verdi.

Gazeteye göre Papadopulos mektubunda Kıbrıs sorununda Ekologlar’a, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili kapsamlı yeni bir strateji belirlenmesi” tezini dikkate aldığını teyidinde bulundu. Papadopulos, Ekologlar’a “Uzlaşılacak bir çözümün uygulanmasından önce Türk askerinin çekilmesinin şart olduğu, bütün yabancı garantilerinin, müdahale haklarının ve İngiliz üslerinin kaldırılması” taahhüdünü verdi.